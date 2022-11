“Ballando con le Stelle”, ex concorrente in ospedale per ischemia cerebrale: le condizioni

Fonte: IPA "Ballando con le Stelle", Luca Sguazzini e Milly Carlucci

Luca Sguazzini, ex concorrente di Ballando con le Stelle, è stato ricoverato in ospedale a causa di tre episodi di ischemia cerebrale. Al momento si trova fuori pericolo, ma dovrà sottoporsi a controlli e accertamenti nella giornata del 2 novembre. Papà da poco, Luca Sguazzini ha partecipato allo show condotto da Milly Carlucci nel 2016: in una nota diffusa dal programma, in onda su Rai 1, sono state approfondite le sue condizioni con grande preoccupazione.

Ballando con le Stelle, Luca Sguazzini in ospedale per ischemia cerebrale

Una notizia che ha sconvolto i tanti fan dello show di Milly Carlucci e il team stesso. Luca Sguazzini è stato ricoverato nella giornata del primo novembre a seguito di un’ischemia cerebrale. La nota diffusa dal programma ha fatto chiarezza sulle sue condizioni e su cosa gli è successo.

“Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause”, su Instagram tanti i messaggi di affetto per l’ex concorrente, compreso il sostegno da parte della compagna, che lo ha reso papà da pochi mesi.

Le condizioni

Per il momento, dopo la nota diramata, non ci sono nuove informazioni sullo stato di salute di Luca Sguazzini: è ricoverato in ospedale, dove i medici si stanno prendendo cura di lui e dove seguiranno maggiori accertamenti su quanto successo.

La partecipazione a Ballando con le Stelle

Luca Sguazzini ha partecipato a una delle edizioni più rinomate di Ballando con le Stelle, quella del 2016, che ha riscosso un notevole successo. Insieme a lui c’erano anche altri concorrenti di spicco, come Rita Pavone, Salvo Sottile, ma anche Asia Argento e Platinette. Si era classificato terzo, vincendo la medaglia di bronzo, ed era in coppia con la maestra Veera Kinnunen. Avevano vinto l’edizione Iago Garcia e Samanta Togni, con Nicole Orlando e Stefano Oradei classificati secondi.

Sono tantissimi i messaggi di sostegno e supporto anche da parte del cast di Ballando con le Stelle. Vera Kinnunen ha voluto inviargli un messaggio: “Forza, Luca”, ma non solo. A riguardo è intervenuto anche Stefano Oradei in una storia condivisa dal profilo dell’ex concorrente. “Ho appreso solo ora la notizia, sono scioccato. Ti abbraccio forte, ti sono super vicino, forza, forza, brother”.

Chi è Luca Sguazzini

Un supporto e sostegno enorme, non solo da parte del team di Ballando con le Stelle, ma anche dei tanti fan e di altri professionisti del mondo dello spettacolo. Colpisce duramente la situazione di Luca Sguazzini, che oltretutto è diventato padre di una bambina da pochi mesi. Al suo fianco c’è la compagna Sara Bertagnolli, che sta condividendo i tanti messaggi di affetto e solidarietà ricevuti nelle ultime ore.

Proprio nell’ultima foto condivisa da Sguazzini su Instagram – uno scatto della bambina – si sono uniti i tanti fan del modello e fotomodello. Nato a Torino il 1988, l’ex concorrente di Ballando ha sempre girato il mondo: ha vissuto in Australia, ed è stato anche in Giordania e in Indonesia. La produzione dello show lo aveva fortemente voluto in gara nel 2016.