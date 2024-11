Fonte: IPA Lorenzo Fragola

Arrivare al successo in modo inatteso e rapido sembra un sogno, ma spesso si trasforma in un incubo. Lo sa bene Lorenzo Fragola che, giovanissimo, si aggiudicò la vittoria a X Factor e, dopo un periodo sulla cresta dell’onda, si è trovato ad affrontare un crollo emotivo. Lo ha raccontato oggi, che da quel baratro è finalmente riuscito a uscire.

Lorenzo Fragola e la batosta dopo il successo

Quando Lorenzo Fragola arrivò a X Factor era giovanissimo, aveva appena finito la scuola e non aveva alcuna esperienza lavorativa: “Facevo musica, ma non ero uno di quelli che aveva fatto la gavetta, suonando nei locali o andando in studio di registrazione, lo facevo per me” ha raccontato ospite del podcast Le storie della Generazione Fuorisede. Poi il provino e la chiamata più attesa: “Eravamo al supermercato, stavamo facendo le spesa, mi hanno chiamato ed ero gasato, forse lei (la ragazza di allora, ndr) più di me. Eravamo emozionati, felicissimi e nel tragitto verso casa abbiamo rovesciato l’olio. Non so se sia stato un caso”.

E la fama è arrivata ancor prima della vittoria del talent, in cui Fragola è da sempre stato il favorito: “Ero entrato con un pronostico favorevole, non me lo sentivo addosso ma gli altri continuavano a dirlo, sia i giudici che i concorrenti. Mi caricavano di troppe aspettative, mi sentivo delle responsabilità per cui non ero pronto, anche perché avevo scritto una canzone e basta”. Ma tutti gli altri avevano ragione, arrivò la vittoria e la sua vita cambiò drasticamente.

Dalla sua Catania, Lorenzo si trasferì a Milano, “c’era un ambiente molto cool della musica e ho vissuto la Milano da copertina, non quella da fuorisede. – ha confidato – Me la sono vissuta soltanto negli eventi lavorativi, era il lavoro e basta. Pensavo: spero di arrivare a un punto dove me ne potrò andare. Ho iniziato a portarmi dietro il peso che mi dava Milano di dover performare”. Una vita da adulto: “Mi sono perso una parte di età, la più bella, quella fatta di università, nuove amicizie e altre cose. A 19 anni dovevo fare il professionista, avevo un manager, e in quell’età lì è stato complicato”.

Fino a quando non è stato troppo: “Sono crollato mentalmente. Stavo male dentro, così mi sono detto ok ricomincio, sono felice che la musica sia la mia vita, ma ho bisogno di recuperare le cose che ho perso. Ho praticamente chiuso i rapporti con la mia ex, il mio manager e mio fratello. Mi sono tolto tutte le responsabilità e l’unica che mi sono preso è stata quella di curarmi”.

Il ritorno a Catania e l’amore ritrovato

Dopo il periodo di difficoltà, Lorenzo Fragola ha scelto di tornare a Catania, la città in cui è nato e cresciuto, “ho riallacciato i rapporti con mio padre e ho abbandonato un po’ di responsabilità che mi ero preso per difendermi e per ricominciare”. E qui è ritornato anche l’amore, lo stesso di dieci anni fa, della ragazza che lo accompagnò e supportò nella scalata al successo: “Ci siamo persi per dieci” ma, come canta Antonello Venditti, certi amori, semplicemente, “fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

E per quel che riguarda la carriera, il cantautore è sereno: “Adesso non ho ansia di stare fuori dai giochi. Andando avanti con l’età non vuoi più giocare ad arrivare primo, ma per fare bene ed essere contento di quello che fai”.