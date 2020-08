Lorella Cuccarini compie 55 anni ed è sempre più bella

editato in: da

Chi è Chiara Capitta, la figlia di Lorella Cuccarini identica a lei

Lorella Cuccarini compie 55 anni ed è sempre la più bella. Showgirl, conduttrice e attrice, ha costruito una carriera strepitosa, superando difficoltà e problemi grazie al sorriso che la contraddistingue. Erano gli anni Ottanta quando Pippo Baudo intuì il talento di una ballerina e la volle in ben due edizioni di Fantastico. Da quel momento iniziava la sfavillante carriera di Lorella, che l’avrebbe portata a condurre show di successo fra Rai e Mediaset.

Come dimenticare le sue hit Sugar Sugar o Vola, ma anche i programmai cult da Paperissima a Buona Domenica. Con il suo sorriso radioso, i capelli biondissimi e un talento innegabile, nel corso degli anni Lorella ha tenuto compagnia a milioni di italiani. Nel 1993 è alla guida del Festival di Sanremo, mentre nel 2010 sbarca a Domenica In dove per due stagioni si confermerà come la più amata dal pubblico. Poi l’arrivo a teatro, dove trionfa con Rapunzel e il successo nel 2016 di Nemicamatissima, lo show realizzato con Heather Parisi, collega e rivale da una vita con cui i contrasti non sono mai mancati.

L’ultima avventura televisiva di Lorella Cuccarini si è conclusa in modo amaro. La conduttrice ha lasciato La Vita in Diretta dopo una lettera in cui accusava Alberto Matano di essere un “egocentrico” e “maschilista”. Nel 2021 probabilmente la rivedremo di nuovo in Rai, nel frattempo la showgirl si gode le vacanze. I suoi 55 anni li festeggerà con la famiglia, il marito Silvio Testi e i quattro figli: Sara (26 anni), Giovanni (23) e i gemelli Giorgio e Chiara (20). L’amore con il produttore musicale dura da circa 30 anni, quando lui la vide per la prima volta sul set di Fantastico. Nel 1991 sarebbero arrivate le nozze e proprio di recente Lorella ha voluto celebrare la loro unione postando una foto sui social.

Nell’immagine la Cuccarini sfoggia un bikini perfetto a 55 anni e sorride insieme all’uomo della sua vita, durante un momento di relax al mare. “29 anni e sentirli con gioia – ha scritto –. Le chiamano “nozze di granito”: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri. Ah! Oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza”.