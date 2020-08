Lorella Cuccarini in bikini con il marito: a 54 anni è stupenda

editato in: da

Lorella Cuccarini e i suoi quattro figli

Lorella Cuccarini festeggia l’anniversario di matrimonio con il marito sfoggiando un bikini strepitoso a 54 anni. La conduttrice, archiviate le polemiche con Alberto Matano per l’addio alla Vita in Diretta, si sta godendo le meritate vacanze. Accanto a lei Silvio Testi, l’uomo che ha sposato 29 anni fa e che è sempre rimasto al suo fianco.

“29 anni e sentirli con gioia – ha scritto la conduttrice su Twitter –. Le chiamano “nozze di granito”: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri. Ah! Oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza”. Nelle foto pubblicate dalla conduttrice, marito e moglie sono in acqua e si baciano teneramente. Era il 3 agosto 1991 quando i due si giurarono amore eterno. Un matrimonio, quello fra Silvio Capitta – nome d’arte Silvio Testi -, produttore discografico, e Lorella Cuccarini, che ha resistito nel tempo. La coppia ha avuto quattro figli: Sara, arrivata nel 1994, Giovanni, nato nel 1996, e i gemelli Chiara e Giorgio classe 2000.

“Credo che alla base di ogni unione che funziona ci sia il desiderio di portare avanti uno stesso progetto – aveva raccontato qualche tempo fa Lorella al settimanale Oggi, senza nascondere qualche difficoltà incontrata negli anni -. Nonostante i problemi. Le assicuro che io, Silvio e i bambini non siamo la famiglia del Mulino Bianco. Ci sono stati alti e bassi. Ma è proprio nei momenti di difficoltà che ci siamo aggrappati uno all’altro e siamo riusciti a restare a galla […] Sarebbe bello provare le stesse emozioni dei primi mesi insieme, quella forte passione. Ma è irrealistico. Questo non significa che il sentimento scompaia. Anzi. Più si va avanti, più l’amore diventa profondo. Indistruttibile perché poggia su pilastri che noi stessi abbiamo costruito”.

L’estate è iniziata in modo turbolento per Lorella, che ha dovuto fare i conti con le polemiche nate poco prima dell’ultima puntata di La Vita in Diretta e la presunta lite con Alberto Matano. I problemi però non hanno cancellato il sorriso della Cuccarini che, ancora una volta, ha scelto di mettere al centro di tutto la sua famiglia. Negli scatti apparsi su Twitter, la conduttrice è raggiante e bellissima, in un bikini nero, svelando di essere ancora innamoratissima del marito e pronta a godersi i prossimi mesi con la famiglia.