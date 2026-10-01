Linus ha un tumore, in tv con la fasciatura all’orecchio: “Come Van Gogh”. L’annuncio con la sua ironia

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Getty Images Linus con l'orecchio fasciato: cosa è successo

Una fasciatura piuttosto vistosa all’orecchio e un paragone con Van Gogh. È così che Linus ha scelto di mostrarsi sui social e anticipare al suo pubblico quello che vedranno nei prossimi giorni durante Deejay Chiama Italia.

Prima ancora che qualcuno potesse chiedersi cosa gli fosse successo, il conduttore ha spiegato il motivo della medicazione, senza abbandonare la leggerezza che da sempre accompagna il suo modo di raccontarsi.

Anche perché quella fascia sarà impossibile da non notare: Linus continuerà infatti a essere al suo posto, davanti al microfono e alle telecamere, come ogni giorno, pronto a condurre il programma insieme alla sua squadra e a tenere compagnia al pubblico.

Linus con un orecchio fasciato: il messaggio sui social

“Ve lo dico prima così non vi impressionate”. È giocando d’anticipo e con la sua consueta ironia che Linus ha voluto raccontare ai suoi follower il motivo per cui, per qualche giorno, il mondo di Radio Deejay lo accoglierà con una grande fascia sul viso.

La voce radiofonica di Via Massena ha condiviso sui social una sua foto in cui si mostra con l’orecchio coperto da una benda.

Accanto alla sua immagine, anche un ritratto realizzato con l’intelligenza artificiale che lo trasforma in una versione molto particolare di Van Gogh, il pittore che ha fatto della sua assenza d’orecchio la sua firma. “Per una decina di giorni se guarderete DJCI in tv mi vedrete così, in stile Van Gogh”, ha scritto, lasciando poi l’ironia alla spiegazione del vero motivo di questa metamorfosi.

“La causa si chiama epitelioma, una cosa molto comune ma da non sottovalutare“, ha spiegato, riferendosi a un tumore della pelle che lo ha costretto a subire un intervento. Si tratta di una forma che può comparire sull’epidermide, anche nelle zone più esposte, e che proprio per questo va controllata e affrontata senza trascurarla.

Linus, come sta e quanto terrà la fasciatura

Al netto dell’annuncio preventivo, Linus ha scelto di non dilungarsi sui dettagli della degenza, ma ha subito voluto chiarire per quanto tempo dovrà tenere la medicazione: per una decina di giorni. Tanto durerà, quindi, questa parentesi con l’orecchio fasciato, che lo accompagnerà anche nei suoi impegni di lavoro.

La benda, infatti, non cambia i programmi del Deejay, che continuerà a lavorare come sempre. Per chi lo ascolta alla radio, la voce resterà quella familiare di ogni giorno; per chi segue Deejay Chiama Italia in tv, invece, ci sarà anche quella fascia sull’orecchio a ricordare l’intervento. La sua attività nasce dalla radio, ma il programma è da tempo anche un appuntamento televisivo seguito in radiovisione: per qualche giorno, dunque, il pubblico potrà vedere anche questo piccolo dettaglio della sua quotidianità.

E anche sul tipo di medicazione Linus ha scelto di scherzare, raccontando anche cosa avrebbe preferito avere al posto di quella grossa fascia. “Speravo di cavarmela con un cerottino e invece… C’est la vie”. Il cerottino sembra non sia bastato, e la benda, per una decina di giorni, farà parte del suo look davanti alle telecamere. Poi, come ha lasciato intendere lui stesso, si tornerà alla normalità.