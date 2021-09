Lino Banfi censurato in tv: il commento dell’attore

editato in: da

Ogni comico ha il suo tormentone, quella frase simbolo che lo contraddistingue e che viene citata nelle conversazioni tra amici perché entrata ormai nel linguaggio comune.

Per Lino Banfi quel tormentone è il “porca pu**ena” tornato in auge negli ultimi mesi in seguito agli Europei di calcio e, successivamente, a uno spot televisivo che vede protagonista l’attore, nuovamente nei panni di uno dei suoi personaggi iconici, Oronzo Canà.

Nella pubblicità che promuove l’abbonamento per delle partite di calcio, Banfi ritorna per 30 secondi l’Allenatore nel pallone che si lamenta del malfunzionamento della sua parabola usando la celebre imprecazione. La presenza di quella parolaccia, però, aveva fatto storcere il naso al Moige, Movimento Italiano Genitori all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e al Comitato Tv Minori, che aveva annunciato ricorso per farla togliere.

Negli ultimi giorni lo spot è andato in onda in una versione diversa e il Moige se ne era attribuito il merito parlando di “vittoria dei diritti dei minori”.

“Le polemiche sul “porca pu**ena”? Non ho seguito la vicenda. Sono quarant’anni che dico questo tormentone, non è una novità per me. L’hanno detto anche i giocatori agli Europei”, è stato il commento di Banfi.

Intanto Tim, l’azienda che produce la pubblicità, smentisce che si tratti di censura, aggiungendo: “non risulta nessun provvedimento del Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria o del Comitato Media e Minori e che pertanto non vi è stata nessuna censura. La diffusione degli spot previsti a supporto dell’offerta calcio sta proseguendo secondo quanto pianificato lo scorso luglio”.