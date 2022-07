Linda Evangelista, dopo il trattamento che l’ha sfigurata torna a posare

Linda Evangelista: vita, successo e declino della top model

Nel 2021 l’annuncio di un trattamento estetico non andato a buon fine e che le ha significativamente sfigurato il volto. Ora, pochi mesi dopo il calvario vissuto, Linda Evangelista torna prepotentemente a riprendersi la scena nel mondo della moda. E lo fa posando per Fendi e condividendo lo scatto sul proprio profilo Instagram con indosso l’iconica borsa Baguette dell’omonima casa di moda: la fotografia che segna la rinascita della top model.

Linda Evangelista torna a posare: lo scatto della rinascita

Il mondo della moda ha visto nelle ultime ore l’atteso ritorno in scena di una delle supermodelle che hanno fatto la storia del settore. Linda Evangelista, icona di stile degli anni ’90 e dalla carriera di grande successo, si è ripresa nuovamente la scena dopo gli ultimi, difficili mesi. La top model nel 2021 ha infatti annunciato, attraverso un toccante post condiviso su Instagram, di essersi sottoposta ad un trattamento estetico che le avrebbe significativamente sfigurato il volto.

Mesi di calvario e di lontananza dalle passerelle, sino al prepotente ritorno in scena avvenuto nelle ultime ore. Non durante una sfilata, ma attraverso una fotografia simbolo della sua rinascita: uno scatto di Steven Meisel che la ritrae in posa per Fendi, con addosso l’iconica borsa Baguette. L’occasione, come spiega la Evangelista su Instagram a corredo del post, è la speciale sfilata prevista per il 9 settembre 2022 a New York per celebrare il 25° anniversario della storica Baguette della Fendi. Un accessorio simbolo, che ha fatto la storia della moda, disegnato da Silvia Venturini Fendi. La ricorrenza sarà doppia, dal momento che verranno anche festeggiati i due anni da quando Kim Jones è entrato a far parte della Maison come Direttore Artistico di Couture e Womenswear.

Una valanga di cuori ha invaso la sezione commenti sotto il post di Linda Evangelista, a testimonianza del grande affetto che il pubblico nutre per lei e della gioia nel rivederla posare.

Linda Evangelista e il trattamento che l’ha sfigurata

Una vera e propria rinascita per Linda Evangelista, dopo l’incubo degli ultimi mesi. Lo scorso anno la top model aveva annunciato su Instagram di essere stata sfigurata da un trattamento cosmetico di criolipolisi, un sistema non invasivo per il rimodellamento del corpo attraverso il congelamento del grasso indesiderato. Operazione non andata a buon fine, come spiegato ai suoi followers: “Sono stata brutalmente sfigurata dalla procedura CoolSculpting che ha fatto l’opposto di ciò che aveva promesso”. Un trattamento che non solo l’ha resa “irriconoscibile” ma che l’ha mandata “in un ciclo di profonda depressione, profonda tristezza e profondo odio per me stessa”.

A inizio anno le intime confessioni alla rivista People, alla quale ha aperto il suo cuore raccontando le difficoltà del periodo: “Non posso più vivere così, nascondendomi e vergognandomi. Semplicemente non posso più vivere in questo dolore. Sono pronta a parlare finalmente”. Ora la foto della rinascita, lo scatto simbolo della sua eterna bellezza che di certo non tramonterà per via di un errore chirurgico. Linda Evangelista ricomincia da Fendi ed è pronta a riprendersi la scena nel mondo della moda.