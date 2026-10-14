Come è bello invecchiare a Hollywood (se sei un maschio e ti chiami DiCaprio)

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Getty Images Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, classe 1974 è stato paparazzato in vacanza alle Hawaii con la bellisima e ben più giovane fidanzata, la modella italiana Vittoria Ceretti. Decisamente fuori forma e – diciamolo- invecchiato male, se paragonato ai tanti Brad, Matthew o Tom, sui tabloid internazionali le foto sono state accompagnate da titoli che, lungi dal sottolineare il decadimento, lodavano il suo “approccio filosofico al passare del tempo”. Tutto bellissimo. Se non fosse ipocrita e di parte (maschile).

Da anni l’attore è un fautore del non esercizio fisico e dell’approccio rilassato alla vita. E anche se le ultime foto in vacanza mostrano un fisico decisamente imbolsito lui se ne frega, per pigrizia e convinzione. Tanto continua a lavorare tantissimo, con i registi più importanti e le donne più belle del mondo gli cadono comunque ai piedi, nonostante la panza. Tutto molto confortante, che a 52 anni non debba mettersi a contare le calorie o spaccarsi di squat, visto che anche l’età gli propone ruoli diversi dal Romeo degli anni ’90 che l’ha reso famoso e consacrato sex symbol di quel decennio. Che bello, insomma, che ad Hollywood si possa anche invecchiare senza problemi. Certo, se sei un uomo e ti chiami DiCaprio. Perché se Leo fosse stata Lea, le cose sarebbero state diverse.

Chiedetelo a Demi Moore, Julia Roberts, e tutta la sfilza di attrici che lamentano da sempre ad Hollywood la penuria di ruoli adatti e attenzione per quelle “over anta” che non sono più, inevitabilmente, fisicamente identiche ai loro 20 o 30 anni. A meno che non siano bioniche e geneticamente modificate, come ha dovuto fare proprio Demi per continuare a lavorare. Magari non più solo al cinema, ma almeno come testimonial e presenza d’onore agli eventi e sui red carpet più importanti. Perché DiCaprio si può permettere di bere birra e sfondarsi di cibo (biologico, per carità) tanto anche con la panza e il capello grigio lavora e conquista donne e registi, le attrici ad Hollywood devono invece fare i conti tutti i giorni con la pressione mediatica e i confronti con il loro passato, ogni volta che escono di casa ed entrano nel mirino di qualche paparazzo. Se acquistano un etto o qualche segno di cellulite, ma pure se dimagriscono troppo velocemente, finiscono nel frullatore implacabile del gossip.

Leonardo Di Caprio trascurato e ingrassato alle Maldive con la fidanzata di 24 anni più giovane è “una icona che si approccia filosoficamente alla vita” (Così lo hanno definito sul Daily Mail) e che si vanta di non aver mai fatto esercizio fisico. Sharon Stone con un pizzico di cellulite e il toy boy di 20 anni di meno diventa all’istante la triste ombra nostalgica della diva sexy del passato, che si ostina ad accompagnarsi a baby fidanzati per scongiurare il passare del tempo. Di Caprio è una icona, Madonna ingrassata e con il toy boy diventa un meme.

Ah, come è bello invecchiare a Hollywood, se sei un maschio e ti chiami DiCaprio.