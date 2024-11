Leonardo DiCaprio compie 50 anni, 10 film che lo hanno reso un’icona

Fonte: IPA Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio continua a sorprendere il pubblico con interpretazioni sempre più intense e memorabili. Nel corso della sua carriera ha saputo reinventarsi continuamente, passando da ruoli romantici a personaggi complessi e controversi, collaborando con i più grandi registi del nostro tempo.

Per celebrare i suoi 50 anni, ecco una lista dei dieci film che hanno segnato la sua carriera, e che meritano di essere visti almeno una volta.

Leonardo DiCaprio, 10 film che lo hanno reso un’icona

“Romeo + Juliet”

Nel 1996 Baz Luhrmann mette in scena una rivisitazione moderna della tragedia shakespeariana nel quartiere di Los Angeles Verona Beach.

Nel film, accanto a Claire Danes, un giovane DiCaprio interpreta un Romeo carismatico e appassionato, incarnando perfettamente lo spirito ribelle e romantico del personaggio in un cult degli anni ‘90 che non passa mai di moda e che ha fatto sognare moltissimi fan del genere.

“Titanic”

Impossibile poi non menzionare Titanic, il film che ha consacrato Leonardo DiCaprio a livello mondiale. La storia ispirata al naufragio dell’imbarcazione del 15 aprile 1912 ci ha regalato un Jack Dawson iconico accanto a Kate Winslet in una pellicola che ha segnato un’intera generazione tra amore e commozione.

“Prova a prendermi”

Nel 2002 Leonardo accantona le interpretazioni romantiche per lavorare a Prova a prendermi: in questo film diretto da Steven Spielberg, l’attore è Frank Abagnale Jr., un giovane truffatore che si diverte a sfuggire all’FBI. Un ruolo più leggero e divertente che mostra il suo lato più scaltro ma comunque molto affascinante.

“Shutter Island”

Nel capolavoro di Scorsese, Leonardo DiCaprio si lancia invece in un thriller psicologico nei panni un detective che indaga su un’isola con un ospedale psichiatrico. Tra visioni disturbanti e misteri irrisolti, il protagonista è costretto ad affrontare non solo il caso, ma anche i traumi e i demoni del proprio passato.

“Inception”

Anche nel thriller psicologico di Christopher Nolan, DiCaprio ci porta in un mondo di sogni e dimensioni parallele. Un film in cui interpreta Dom Cobb, un ladro di segreti del subconscio delle persone. Un ruolo incredibile in un film perfetto per chi ama pellicole che stimolano la mente e che lasciano interrogativi irrisolti.

“Django Unchained”

Nel 20012 Quentin Tarantino apre le porte a Django Unchained, un film in cui DiCaprio interpreta Calvin Candie, un crudele proprietario di una piantagione. Un uomo ricco di fascino ma anche di una crudeltà senza limiti, che si nasconde dietro una facciata di educazione e civiltà.

Anche se è il villain della storia, Leonardo riesce a rendere il personaggio magnetico e indimenticabile, mostrando un lato oscuro della sua versatilità in un film che esplora temi di razzismo, vendetta e giustizia, con la tipica mistura di violenza stilizzata e dialoghi taglienti di Tarantino.

“Il Grande Gatsby”

Nei panni di Jay Gatsby, DiCaprio diventa il simbolo del lusso e della tragedia degli anni ‘20. Con la regia di Baz Luhrmann, Il Grande Gatsby è un film del 2013 visivamente spettacolare, in cui DiCaprio incarna perfettamente l’enigmatico protagonista del celebre romanzo di F. Scott Fitzgerald.

Un uomo che ha costruito una fortuna con l’unico scopo di riconquistare Daisy Buchanan, interpretata da Carey Mulligan, la donna che ama e che ha perso anni prima. Gatsby è l’emblema del sogno americano, ma la sua vita dorata è segnata da un’inquietante solitudine e da un’ossessione che lo condurrà alla tragedia.

“The Wolf of Wall Street”

Stesso sfarzo, ma ambientazioni e epoche diverse: in The Wolf of Wall Street di Scorsese, DiCaprio è Jordan Belfort, un ambizioso e disinibito broker che raggiunge rapidamente il successo finanziario grazie a manipolazioni e frodi nel mondo della finanza.

Un personaggio irriverente e pieno di energia grazie a cui, tra eccessi, soldi e follia, DiCaprio riesce a mescolare il comico e il tragico con una naturalezza straordinaria.

“The Revenant”

Dopo anni di attesa, nel 2015 DiCaprio ottiene finalmente l’Oscar: a permettergli di stringerlo finalmente tra le mani è The Revenant, il film in cui interpreta Hugh Glass, un cacciatore che lotta per sopravvivere nella natura selvaggia.

La sua missione è chiara: sopravvivere, vendicarsi e tornare a casa, nonostante le innumerevoli difficoltà. Una performance che, tra difficoltà fisiche e psicologiche, ha segnato un punto di svolta nella sua carriera.

“Once Upon a Time in Hollywood”

Ultimo, ma non per importanza, Once Upon a Time in Hollywood è un film che omaggia la Hollywood degli anni ‘60. DiCaprio interpreta Rick Dalton, un attore in declino che cerca di rimanere a galla in un’industria in cambiamento.

La sua performance, un mix di comicità e dramma, e la chimica con Brad Pitt, hanno regalato agli spettatori un altro cult capace di farsi ricordare che conferma l’incredibile talento di Leonardo in un mondo che continua a calzargli a pennello.