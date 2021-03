Leonardo, Aidan Turner su Matilda De Angelis: “Fra noi una scintilla”

editato in: da

Aidan Turner racconta l’intesa con Matilda De Angelis sul set di Leonardo, la nuova serie Rai campione d’ascolti. Nello show i due attori interpretano Leonardo Da Vinci e Caterina da Cremona, quest’ultima viene presentata come una donna misteriosa e bellissima, che intreccia un legame particolare con l’artista.

Proprio grazie a Caterina, nella serie Leonardo riesce ad ottenere il suo primissimo lavoro, diventando un apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio. Quando l’artista viene cacciato, è lei a farlo riassumere e nel 1506 Leonardo viene arrestato con l’accusa di averla avvelenata.

Matilda De Angelis ha stregato il pubblico di Sanremo 2021 con la sua bravura, presentando una serata del Festival con Amadeus, e dopo il successo di The Undoing ha conquistato anche Aidan Turner. L’attore ha svelato di aver creato da subito una forte intesa con la collega. “È successo qualcosa di importante – ha confidato al settimanale Nuovo -. Siamo riusciti a stabilire una connessione, un’intesa immediata. Tra noi c’è stata una vera e propria scintilla, proprio perché non ci siamo lasciati coinvolgere troppo dalle prove. Era importante dare l’impressione che ci conoscessimo da tempo e così è stato. A volte non ci è neanche sembrato di lavorare: la carica emotiva ci ha travolti”.

Della stessa idea Matilda De Angelis che non ha mai nascosto di aver creato da subito un legame molto forte con Aidan Turner. “Dan ci diceva spesso sul set: “Dimenticate il luogo e il tempo in cui vi trovate cercate di esprimere con il cuore quello che il vostro personaggio vuole” – ha confessato a Hot Corn, parlando del collega e dei consigli del regista -. L’unico modo per toccare il pubblico era sentire noi per primi quello che sentivano i nostri personaggi o cosa sentivamo guardandoci negli occhi. Se pensavamo “Lo sto dicendo giusto?” avremmo perso l’autenticità e la veridicità del racconto. Dan ci ha sempre incoraggiati a lasciarci andare senza pensare troppo e stabilire questa connessione tra di noi – ha concluso l’attrice -. Ci siamo trovati d’accordo il 100% io e Aidan, c’è stata un’intesa immediata, intensa e naturale. Siamo stati fortunati”.