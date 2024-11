Laura Pausini e la “richiesta emozionante” dei figli del marito Paolo Carta

Fonte: Getty Images Laura Pausini

Una famiglia allargata bella e unita quella che Laura Pausini e Paolo Carta sono riusciti a creare. Prima dell’incontro con la cantante romagnola, avvenuto ormai circa venti anni fa, il chitarrista era sposato con un’altra donna, Rebecca Galli, dalla quale ha avuto tre figli: Jader, Jacopo e Joseph, che oggi hanno rispettivamente 30, 29 e 24 anni. I ragazzi sono riusciti a creare un bel legame con la Pausini e in particolare con Paola, la bambina che Laura ha avuto dal marito nel 2013. Tanto da fare alla cantante una richiesta piuttosto speciale.

Laura Pausini e la richiesta dei tre figli di Paolo Carta

Al settimanale Grazia, Laura Pausini ha rivelato che su richiesta dei tre figli di Paolo Carta ha deciso di traslocare a Roma. Nonostante il grande successo ottenuto in tutto il mondo l’interprete ha sempre vissuto in Romagna, dove è nata e cresciuta. “Per loro, che mi hanno chiesto di poter stare vicino alla sorellina, ho deciso di trasferirmi a Roma. Una richiesta che mi ha emozionata“, ha detto Laura, che è riuscita a creare un bel feeling con i figli del marito. Uno di loro, Joseph, è diventato noto anche al grande pubblico dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi con il nome d’arte di Holden. Il ragazzo sta seguendo le orme paterne e a poco a poco si sta facendo spazio nel mondo della musica.

Proprio un anno fa, durante la partecipazione al talent show Mediaset, Laura si era lasciata andare durante uno dei suoi concerti in giro per il mondo ad una dolce confessione, chiarendo che il termine “matrigna”, usato malignamente da qualche hater, non è mai stato di suo gradimento. “È stato bellissimo crescere questi ultimi 18 anni vicino a voi, vedevi diventare uomini, vedervi crescere e mi dispiace che le persone col mio ruolo vengano chiamate ‘matrigne’. È un nome brutto, io sono una persona della vostra vita che non vuole farvi da mamma ma vuole essere al vostro fianco e vedervi realizzare i vostri sogni”.

E poi: “Avete capito subito che l’amore tra me e vostro padre era molto grande e sincero, stiamo insieme da 18 anni e questo amore non aveva bisogno di un documento, abbiamo sempre pensato di essere felici così, che andava bene così. Poi un giorno è arrivata la vostra sorella Paola e ha detto: ‘Perché non siete sposati?”. Laura Pausini e Paola Carta si amano da tempo ma sono convolati a nozze, in gran segreto, solo nel 2023.

Fonte: Getty Images

La vita privata di Laura Pausini

Sempre a Grazia, Laura Pausini ha svelato alcuni retroscena e dettagli della sua vita privata, che è decisamente molto normale e poco da diva nonostante la sua popolarità. Quando è in tour in Europa “la sera stessa torno a casa, in modo che la mattina possa vedere mia figlia. Guadagno un po’ meno, perché spendo nell’aereo privato che mi riporta a casa, ma preferisco così. Quando andiamo in America invece Paola viene con noi ma c’è una tutor in collegamento con la sua scuola che tutti i giorni le fa la lezione che svolgono in classe, poi fanno i compiti”.

Quando invece è a casa, adora rimanerci: “Non amo andare per locali, al ristorante rischi che qualcuno al tavolo vicino origli che cosa tu stia dicendo, magari anche fatti personali. In passato mi è successo e mi ha fatto paura”. Non vuole avere bodyguard perché frequenta persone “molto normali”.

Anche la sua vita al di fuori dai concerti è molto normale: “La sera vado a letto sempre con Paola verso le 21.30. Guardiamo delle serie tv oppure mi faccio raccontare da lei quello che ha fatto durante la giornata. Ultimamente con più fatica rispetto al passato, perché sta diventando proprio una donnina. È dell’Acquario come mia sorella Silvia. Se non la sproni non parla”.

Parlando poi del rapporto con Paolo Carta, ha confidato: “Siamo una coppia molto atipica, non litighiamo praticamente mai perché sappiamo quando lasciarci in pace, rispettando i nostri spazi”. Tra di loro non c’è gelosia, ma sono molto passionali: “Se racconto la nostra intimità, Paolo si arrabbia. Non vuole che parli delle cose che lo vedono coinvolto. Comunque posso solo dire che, anche da quel punto di vista, tutto bene”.