Laura Pausini, 3 ore di musica per ricominciare: “Dopo 40 milioni di dischi, rimasta senza niente”

IPA Laura Pausini

Laura Pausini è una dei grandi nomi della nostra musica. E, ora che sta ripartire in tour mondiale con il sequel di Io Canto, ha voluto raccontare un lato inedito della sua lunga carriera che non è stata esente da grandi difficoltà. Come quando si è ritrovata senza un soldo malgrado avesse già venduto 40 milioni di dischi, e non per colpa di spese avventate. “Un giorno farò i nomi”, ha raccontato a Il tempo delle donne, spiegando di aver dovuto ricominciare da zero.

La confessione di Laura Pausini

Dai suoi genitori, gli amati Fabrizio e Gianna, ha imparato il valore del lavoro. “Mia mamma mi dice sempre di non parlare di fortuna, perché è lavoro duro, ma è così: sono stata anche fortunata”, ha spiegato. Ma, nel corso della sua carriera, non sempre alla fatica si è accompagnata la buona sorte “Non sono una che butta via i soldi, ma quando avevo già venduto 40 milioni di copie sono rimasta senza niente e sono dovuta ripartire da zero». Ci sono uno o più colpevoli: «Un giorno quando sarò saggia come Ornella Vanoni farò i nomi… È stato bello tosto, ma nel mondo della musica può accadere a tutti”.

Il suo rapporto col denaro, poi, non è mai stato complicato: “Io sono attratta dalla semplicità, se uno mi viene a prendere in Porsche non ci salgo. Preferisco prendere la metro e scoprire cose che io non ho vissuto”.

Ed è questo che sta cercando di trasmettere alla figlia Paola, avuta dal marito Paolo Carta: “Cerco di farle vivere una quotidianità semplice, ma siamo in un’epoca in cui noi genitori a volte non sappiamo come comportarci. Io passavo ore, giorni, in mansarda davanti allo specchio con un body verde inguardabile a fare i cori degli Wham. Lei tutto questo tempo libero per scoprirsi e inventarsi non ce l’ha perché ci sono gli schermi dei device. Dice che sta facendo i compiti con i suoi compagni di scuola ma in realtà sta giocando a Roblox”.

Il rapporto con la bellezza

Quello con il suo corpo non è mai stato un legame facile da gestire, soprattutto in anni in cui i corpi apparivano molto più standardizzati. “Quando mi riguardo noto che mi ero fasciata il seno per sembrare più magra, all’epoca le donne considerate belle erano così, poi per fortuna è arrivata Kim Kardashian. Mi sono sempre molto coperta perché volevo solo pensare a quello che dicevo cantando e poi avevo questa paura di non piacere agli uomini che piacevano a me… Questa alla fine è anche una conquista dell’età: ho dovuto aspettare di avere 40 anni per scoprire di sentirmi più carina di come mi sentissi da adolescente”, ha raccontato.

In questi mesi, Laura Pausini è dimagrita oltre 20 chili, ricorrendo a una dieta pensata per lei da uno specialista che l’ha seguita nel suo percorso. Oggi è una donna che si piace ma che, al tempo stesso, non è schiava dell’aspetto esteriore. Ha seguito però un percorso di dimagrimento per piacere a se stessa e per sentirsi più a suo agio sul palcoscenico, aspetto che le era mancato negli ultimi tempi.