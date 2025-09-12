Laura Pausini: “Grignani? Non mi sono sentita rispettata”. E svela com’è dimagrita

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

È stato uno degli scontri social più chiacchierati dell’estate e ora Laura Pausini ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Lo scontro è ovviamente quello con Gianluca Grignani, dopo l’annuncio da parte della cantante romagnola della sua cover de La mia storia tra le dita.

Un annuncio che non è particolarmente piaciuto al Joker, come lo chiamano i suoi fan più fedeli, perché la Pausini non ha fatto nel post il nome del collega, limitandosi ad annunciare l’uscita del suo nuovo brano. Sui social Gianluca si è così sentito obbligato a puntualizzare, scatenando di fatto il putiferio.

Cosa è successo tra Laura Pausini e Gianluca Grignani

“Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. Credo di avertelo detto nel backstage di un tuo concerto al Forum, o in altre occasioni. – ha scritto Gianluca Grignani tra le stories Instagram – Con tutto il rispetto e la gentilezza che riservo, in primis, alla donna e poi alla grande interprete che sei, è però doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita (al quale, ti rivelo, dedico i miei migliori auspici) è una cover, di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io. Ci tenevo a ricordarlo…Io, comunque, dedico il mio più grande in bocca al lupo alla mia canzone, ma soprattutto a te. Ti abbraccio”.

Il cantautore milanese aveva poi precisato, riferendosi al messaggio sopracitato: “Il testo che vedrete nella storia successiva, è un commento che ho fatto sotto l’ultimo post della mia amica Laura Pausini, dove annuncia l’uscita del “suo nuovo singolo”. Purtroppo tale commento mi è stato ripetutamente cancellato”.

Poi l’inatteso, Grignani ha pubblicato qualche giorno dopo la cover della stessa canzone ma insieme a Matteo Bocelli, figlio del più noto Andrea. Un risvolto che nessuno si aspettava, neppure la Pausini.

Laura ora ha commentato quella vicenda, raccontando la sua versione dei fatti: “Lui sa che amo la sua musica e che da anni avrei voluto fare questa canzone… Ne abbiamo parlato anche a dicembre al mio concerto. E poi il mio editore, che è anche il suo, già lo scorso febbraio lo aveva informato di tutto quello che avrei pubblicato”, ha detto al Corriere della Sera”.

Poi ha aggiunto: “La notte dell’annuncio del pre-save del mio singolo ho scoperto che sarebbe uscito anche un duetto suo con Matteo Bocelli. Sono rimasta un po’ sorpresa. In privato ho scritto loro tutto quello che pensavo. Il mio omaggio è fatto con il cuore. Il mio modo di vivere e lavorare si basa sempre sul rispetto. Forse però stavolta io non l’ho sentito nei miei confronti”.

Tra l’altro non è la prima volta che Laura Pausini pubblica una cover di Gianluca Grignani. Nel 2006 aveva inciso Destinazione Paradiso, presente nel primo album Io Canto in cui omaggia la musica italiana.

Com’è riuscita Laura Pausini a dimagrire

Al di là delle querelle musicali, Laura Pausini è più in forma che mai. È riuscita a dimagrire ben venti chili. Oggi appare più leggera, tonica e raggiante.

“Sì, sono dimagrita. Ho cominciato a perdere peso durante l’ultimo tour e ho iniziato a sentirmi fisicamente più forte. – ha rivelato – Da adolescente, come tutte, ho seguito le diete fai-da-te, poi ho capito che bisogna affidarsi ai medici. Ora mi alleno tre volte a settimana: alterno sedute aerobiche e di allungamento. Infine ho capito che per una vita sana bisogna eliminare le persone false e non solo i carboidrati”.