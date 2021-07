Laura Freddi, perché è finita con Paolo Bonolis

editato in: da

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli rappresentano una delle coppie più amate e conosciute del mondo dello spettacolo. Alle spalle, però, il conduttore ha anche un’altra importante storia d’amore: quella con Laura Freddi. Ed è stata proprio lei, dopo anni dalla separazione, a rivelare le cause dell’addio.

Laura Freddi e Paolo Bonolis, dopo essersi conosciuti a Non è la Rai, hanno avuto una relazione che è durata ben cinque anni, tra il 1990 e il 1995. Il loro feeling era sotto gli occhi di tutti, tanto che molti immaginavano un lieto fine e sono rimasti sorpresi quando, invece, hanno annunciato di essersi lasciati. È passato tantissimo tempo da quel giorno e, adesso, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha deciso di raccontare il motivo che li ha spinti ad allontanarsi.

Lo ha fatto confidandosi alla rivista DiPiù, dove ha affermato che, nel momento in cui erano fidanzati, volevano cose diverse dalla vita: “Non è stata una questione d’amore“, ha dichiarato con fermezza. Lei, infatti, era pronta a costruire una famiglia e a diventare mamma. Lui, invece, veniva dal divorzio con Diane Zoeller, che gli aveva donato i primi due figli e non era pertanto propenso a compiere un passo così impegnativo.

A distanza di più di vent’anni, nel loro rapporto non c’è traccia di rancore. Sono ancora uniti da un forte affetto, che non è passato inosservato nelle occasioni in cui sono apparsi insieme, come quando la Freddi è stata ospite di Bonolis nel suo programma Affari Tuoi. Ottimo anche il rapporto con Sonia Bruganelli, che il conduttore ha sposato nel 2002 e dalla quale ha avuto tre figli.

Laura Freddi, dopo la storia con Bonolis e dopo alcune brevi relazioni, si è invece sposata nel 2006 con Claudio Casavecchia. Il matrimonio, però, è culminato in un divorzio nel 2008. Dall’attuale compagno, Leonardo D’Amico, con il quale ha in programma di convolare a nozze, ha avuto anche una figlia: la bellissima Ginevra.

Insomma, se il fidanzamento tra Paolo Bonolis e Laura Freddi è finito nel giro di cinque anni, non si può dire che la loro storia non abbia avuto un lieto fine: oggi tra loro c’è una bella amicizia, che coinvolge anche le loro famiglie.