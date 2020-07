Laura Freddi sposa Leonardo e invita Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al matrimonio

editato in: da

È un momento bellissimo per Laura Freddi. La soubrette si sta godendo la sua piccola Ginevra, nata dalla sua storia con Leonardo D’Amico, che diventa sempre più grande e simile a lei. Ma non solo: sta pensando a tutto ciò che serve per sposare il suo compagno e coronare ufficialmente il loro sogno d’amore.

Come ha rivelato al settimanale DiPiù Tv, il matrimonio si terrà nel 2021. Si sarebbe svolto anche prima se non fosse stato per il periodo d’emergenza sanitaria che ha bloccato tutti i preparativi, ma adesso, come ha affermato la Freddi, il desiderio di tornare a organizzare è impellente, anche per via della figlia della coppia:

Stiamo preparando di nuovo le nostre sospirate nozze: ormai ce lo chiede anche la nostra piccolina, Ginevra. Leonardo però è d’accordo con me, aspetteremo l’anno prossimo per stare più tranquilli. E poi lei sarà più grande e farà da damigella alla mamma e al papà, portando le fedi.

Sempre a DiPiù Tv la Freddi ha anche rivelato qualcosa di molto bello: da qualche tempo il suo rapporto con Sonia Bruganelli si è stretto, dando vita a un’amicizia basata sul rispetto e sulla stima reciproca che spazza qualsiasi ombra o dubbio su ciò che pensano l’una dell’altra. E lei e Bonolis saranno con lei in quel giorno speciale:

Inviterò entrambi al mio matrimonio: sarà una bellissima festa.

L’invito è maturato dopo che la Bruganelli, donna intelligente e di piglio, ha deciso di mettere fine alle voci che le volevano avvelenate per un unico pomo della discordia: Paolo Bonolis. Così la Freddi ha raccontato l’accaduto:

Non ci frequentavamo, ognuno ha la sua vita. Poi lei ha avuto un’idea geniale, mi ha detto: senti Laura, perché non vieni nel mio studio di registrazione e andiamo in diretta? Così mettiamo a tacere le brutte voci che ogni tanto ci buttano addosso. Una grande idea, la trasmissione ha avuto un successo strepitoso. È intervenuto persino Paolo Bonolis.

Da quella trasmissione sono nate molte cose positive. Il loro rapporto è diventato un esempio, di cui entrambe vanno (a ragion veduta) fiere. Dice ancora Laura:

Siamo la prova che le donne non si fanno la guerra se hanno condiviso un uomo. Tra me e e lei è nata una bella amicizia, è davvero una bella persona, una mamma straordinaria. E sono davvero felice per Paolo, senz’altro un grande amore del mio passato che ora è un grande amico.

Non è escluso, inoltre, che Laura e Sonia lavorino fianco a fianco: a quanto pare, le due hanno idee affini e la Bruganelli potrebbe, un giorno, produrre un programma della Freddi. Intanto, saranno insieme nel giorno più speciale di Laura e Leonardo, e ciò basta a dimostrare il loro nuovo ed esemplare legame.