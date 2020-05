Laura Freddi torna a parlare di Paolo Bonolis e si confessa su Sonia Bruganelli

editato in: da

Laura Freddi torna a parlare dell’ex Paolo Bonolis e si confessa sulla moglie del conduttore, Sonia Bruganelli. In passato infatti la showgirl e il conduttore hanno vissuto una storia d’amore. La fine della relazione però non ha cancellato la stima reciproca tanto che qualche tempo fa il presentatore di Ciao Darwin si era detto pronto a condurre una trasmissione con l’ex compagna.

“Perché no – aveva confessato, rispondendo alle domande dei fan su Instagram -. L’ho fatto tra l’altro, si chiamava ‘Belli freschi’. Adesso? Che ne so, se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. Mica è successo niente. Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda”. Intervistata da Novella 2000, Laura Freddi ha parlato del rapporto con Bonolis, ringraziandolo per le sue parole.

“In una diretta su Instagram, Paolo, molto carinamente, ha detto che sarebbe bello tornare a lavorare con me – ha affermato -. Tutto qui. Io l’ho scoperto dopo, quando sui siti hanno cominciato il tam tam. Questo è uno dei motivi per cui lascio poche interviste. Non per snobismo eh, ma perché ho paura che le mie parole siano stravolte come purtroppo accaduto in passato qualche volta”. Il conduttore in passato è stato sposato con Diane Zoeller, psicologa americana da cui ha avuto i figli Stefano e Martina, mentre nel 2002 è convolato a nozze con Sonia Bruganelli (che DiLei ha intervistato di recente), imprenditrice ed ex modella che gli ha regalato Silvia, Davide e Adele.

La storia con Laura è nata nel 1992, dopo un incontro a Non è la Rai. In seguito la showgirl è stata legata a Fabio Galante e a Daniele Bossari. Nel 2006 ha posato Claudio Casavecchia, ma il matrimonio è naufragato due anni dopo. Nel 2018, poco dopo la partecipazione al GF Vip, la Freddi è riuscita a coronare il sogno di diventare mamma. La conduttrice ha infatti dato alla luce Ginevra, nata dal suo amore per Leonardo D’Amico.

“Paolo e io siamo stati assieme, lo sanno tutti, ma è stato tanto tempo fa – ha chiarito la Freddi, parlando proprio della moglie di Bonolis -. Tra di noi c’è sempre stima e affetto e conosco sua moglie Sonia, anche se non posso dirmi sua amica”. Infine, proprio come l’ex compagno, Laura ha svelato che non avrebbe nessun problema a lavorare con lui. “Sicuramente. Anzi, colgo l’occasione per ringraziarlo pubblicamente delle sue belle parole – ha detto -. Ma l’ha detto lui stesso: ‘Se capitassero le circostanze e avesse un senso’. Non è così facile come dirlo. Io ora sto bene così, nella mia nuova vita, in cui prima di tutto viene Ginevra”.