“Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi”: l’indiscrezione arriva da Deianira Marzano, influencer e opinionista di Pomeriggio Cinque, che ha parlato su Instagram della storia d’amore fra i due attori. Sarebbe molti gli indizi che fanno pensare a una possibile crisi fra Marco e Laura che sino ad oggi erano apparsi molto uniti e affiatati.

Da tempo non si scambiano più Like e commenti su Instagram, mentre una follower di Deianira, che afferma di vivere nella stessa città della coppia, ha raccontato di non averli più visti insieme, come invece accadeva spesso in passato. “Capitava spesso di vederli insieme con i bambini, nell’ultimo periodo solo lei”, ha scritto. Si tratta ovviamente solo di indiscrezioni che non hanno avuto, almeno per ora, nessun riscontro.

Bocci infatti potrebbe essere lontano da casa perché impegnato sul set, come già accaduto altre volte, e la mancanza di Like su Instagram potrebbe essere legata esclusivamente a un periodo particolarmente intenso per gli attori da un punto di vista lavorativo.

Divi di successo, molto riservati riguardo la loro vita privata, Marco Bocci e Laura Chiatti si sono sposati nel 2014. Un amore travolgente, coronato dalla nascita dei figli Pablo ed Enea. Qualche mese fa, ospite di Domenica In, Bocci aveva raccontato il legame con la Chiatti. “Amo così profondamente il mio mestiere che gli dedico tante energie – aveva spiegato -. Prima di fare un personaggio ci sto tante ore a pensare anche se sembra che faccio altro. Leggo la sceneggiatura in maniera maniacale, sono un rompiscatole […] Quando sei innamorato di un mestiere è molto facile di cadere nella trappola che il mestiere sia la tua vita. La mia vita è altro, la famiglia, i figli, mia moglie”.

In studio anche l’intervento di Laura che aveva dedicato al marito un videomessaggio: “Dicono che nella vita bisogna fare tre cose: fare un figlio, scrivere un libro, piantare un albero. Tu di libri ne hai scritti due, hai fatto due figli – aveva detto -. Ora devi solo piantare un albero”.