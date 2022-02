Laura Chiatti in lutto: l’addio all’amica d’infanzia che stringe il cuore

Laura Chiatti e Marco Bocci: le foto scaccia (voci di) crisi

Parole che arrivano potenti come un pugno allo stomaco quelle di Laura Chiatti: l’attrice ha dedicato un post su Instagram a una sua amica d’infanzia, Elena, scomparsa all’improvviso. Un enorme dolore che l’artista ha voluto condividere con i suoi fan, forse per trovare quella consolazione a una perdita inspiegabile.

Lutto per Laura Chiatti, le parole strazianti per l’amica

Laura Chiatti su Instagram ha condiviso un messaggio di dolore per la morte di Elena, sua grande amica d’infanzia, scomparsa prematuramente. “La tua attitudine è sempre stata quella verso il volo, verso l’alto, verso la libertà, forse perché sapevi di essere una farfalla e le farfalle tornano sempre dalle mamme”, ha scritto a corredo di una foto dell’amica, che la ritrae felice e sorridente.

Una morte improvvisa quella della donna, che è impossibile da accettare per l’attrice: “Riesco solo a darmi questa di spiegazione Elena – ha scritto nel suo lungo post la Chiatti – Che lei ti abbia richiamato a sé, per non lasciarti più. Sei stata la mia adolescenza, parte di una vita che avrebbe dovuto impegnarsi un po’ di più con te. Eri dentro ogni bellezza, eri il suono più rassicurante di ogni canto”.

Il loro legame era andato oltre l’infanzia, che le due donne avevano coltivato fino ad oggi, come ha ricordato l’attrice con le sue parole strazianti: “Solo 3 giorni fa ridevamo ricordando le nostre meravigliose follie. Che tu possa rinascere e che la potenza delle tue ali di farfalla possa concederti prati di maestà e volteggi facili nel cielo. Ciao amore mio“. Tantissimi i messaggi e le parole di cordoglio che ha ricevuto Laura Chiatti sotto il post, sia dai numerosissimi fan, che da colleghi e amici, come Alessia Marcuzzi, Adriana Volpe e Michela Quattrociocche, che hanno lasciato cuori all’attrice per la sua perdita.

Laura Chiatti, le voci di crisi con Marco Bocci

Nell’ultimo periodo le voci di una crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci si sono fatte sempre più insistenti: i due attori, una delle coppie più belle del cinema italiano, sembravano essere sempre più lontani. L’idillio sembrava essersi spezzato perché i due non comparivano più insieme né in pubblico né sui social.

I pettegolezzi però non potevano essere più sbagliati: Marco Bocci e Laura Chiatti si sono decisamente lasciati alle spalle le voci che li volevano in crisi e prossimi alla separazione. Dopo tante immagini che li hanno ritratti insieme, l’attore è stato ospite di C’è posta per te e durante la messa in onda del programma l’attrice ha scritto sul suo profilo Instagram “Sei sempre il più bello del mondo”.

Una dolce e romantica dedica che ha voluto mettere a tacere le voci sulla fragilità del matrimonio tra i due noti attori. I sospetti era stati alimentati dal fatto che nel giorno del loro matrimonio Laura e Marco non si fossero scambiati pubblicamente gli auguri per l’anniversario. Per fortuna la coppia è più salda che mai: è possibile che i due abbiano attraversato un periodo complesso, ma quel che è certo è che ormai sono riusciti a lasciarsi tutto alle spalle.