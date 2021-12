Marco Bocci e Laura Chiatti, ma quale crisi: su Instagram scatta la passione

Laura Chiatti e Marco Bocci: le foto scaccia (voci di) crisi

Marco Bocci e Laura Chiatti si sono decisamente lasciati alle spalle le voci che li volevano in crisi e prossimi alla separazione. Se mai crisi c’è stata sembra ormai evidente che la coppia sia riuscita a superarla e che ora navighi in acque decisamente più serene.

Anzi, a giudicare dalle ultime immagini che li ritraggono, i due sembrano più affiatati che mai e non nascondono la passione che ancora c’è tra loro.

Marco Bocci e Laura Chiatti, baci passionali su Instagram

L’ultima, definitiva prova (casomai ce ne fosse bisogno) è il post che Marco Bocci ha pubblicato sul suo profilo Instagram: l’attore e regista è sopra la moglie, la tiene con le braccia sopra la testa e la bacia. A corredo solo la frase, in inglese, “Con la mia attrice”, mentre sotto la stessa Laura Chiatti commenta ironicamente: “Sei molesto amore”.

A giudicare dalla mise di entrambi si direbbe che lo scatto sia stato fatto durante una pausa tra un ciak e l’altro sul set in cui stanno lavorando insieme. Bocci, infatti, ha al collo le cuffie da regista mentre Chiatti indossa un maglione azzurro già visto in altre foto delle riprese.

Laura Chiatti e Marco Bocci, coppia nella vita e nel lavoro

I due sono attualmente impegnati sul set di La caccia, film in cui Marco Bocci è regista e Laura Chiatti protagonista. Il film racconta di un dramma familiare: la storia di quattro fratelli, tre uomini e una donna, che si riuniscono dopo anni di lontananza per la morte del padre. Per l’attrice rappresenta un ritorno sulle scene dopo la pausa presa per stare accanto ai figli Enea e Pablo, rispettivamente di 6 e 5 anni.

Da tempo Bocci provava a convincerla a lavorare con lui e ora che ce l’ha fatta sembra più contento che mai, almeno a giudicare dalle foto che li ritraggono insieme a Rieti durante le riprese: lui non perde un secondo per starle accanto, dandole consigli e coccolandola tra un ciak e l’altro.

Marco Bocci e Laura Chiatti, una (presunta) crisi ormai lontana

La coppia è considerata una delle più belle del cinema italiano. Era il 2013 quando hanno iniziato a frequentarsi, prima solo telefonicamente; un anno dopo, il 5 luglio del 2014, le nozze a Perugia e ben presto sono arrivati i figli che hanno coronato il loro sogno d’amore e desiderio di una famiglia.

Da qualche mese però l’idillio sembrava essersi spezzato perché i due non comparivano più insieme in pubblico e anche sui social scarseggiavano le manifestazioni d’affetto e la presenza l’uno nel profilo e nei post dell’altro. “Sposarmi è stata la mia pazzia più grande – ha rivelato l’attrice al Corriere -. L’abbiamo deciso solo dopo due settimane che ci conoscevamo. È una follia perché decidi in un determinato momento di condividere la tua vita con una persona, ti affidi a quella persona in quel momento, quindi è chiaramente anche un atto di fede. Speri che sia così per tutta la vita, ma è una speranza, non lo puoi sapere”. Una follia che per il momento continua a tenerli uniti.