Laura Chiatti, su Instagram smentisce le voci di una crisi con Marco Bocci

In tantissimi erano convinti che tra Laura Chiatti e Marco Bocci la crisi fosse dietro l’angolo: ad alimentare i gossip sulla coppia – sempre molto gelosa della propria privacy – ci avevano pensato le numerose voci che si sono rincorse insistentemente nelle ultime settimane.

Solo qualche giorno fa il settimanale Nuovo, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, aveva pubblicato delle rivelazioni su Laura Chiatti e Marco Bocci: un’amica dell’attrice aveva reso noto che i due “fanno da tempo vite separate” e che lui aveva preso la decisione di trasferirsi altrove.

A confermare le indiscrezioni del giornale c’erano state anche le ipotesi di Deianira Marzano, influencer e opinionista di Pomeriggio Cinque, che aveva raccontato di non averli più visti insieme, come invece accadeva spesso in passato, visto che vivono nella stessa città. Inoltre lo scorso 5 luglio, giorno del settimo anniversario della coppia, non c’è stato da parte di entrambi neanche un accenno alla ricorrenza.

Pare però che le indiscrezioni che volevano la relazione dei due attori al capolinea non abbiano alcun fondamento: la coppia infatti sembra essere affiatata come sempre. Lo ha dimostrato la stessa Laura, che ha messo a tacere ogni pettegolezzo con un post su Instagram.

L’attrice non è intervenuta direttamente, ma ha pubblicato una foto che sembra smentire tutte le indiscrezioni che in queste ultime settimane hanno infiammato le pagine di cronaca rosa. La Chiatti infatti ha condiviso un selfie con indosso una maglietta sportiva e la didascalia: “I regali azzeccati di Marco Bocci”, insieme all’emoticon di un cuore rosso.

Laura e Marco non hanno mai né confermato né smentito la loro situazione e hanno preferito rimanere nel silenzio mantenendo come sempre un certo riserbo sulla loro vita privata. Il loro amore infatti è stato spesso vissuto lontano dal gossip, nonostante entrambi facciamo parte del mondo dello spettacolo.

Quella della Chiatti sembra essere stata una risposta – molto elegante – a tutti coloro che avevano dato per spacciato il loro matrimonio. Il gesto dell’attrice non è sfuggito ai suoi fan, che hanno colto il senso del post: “Sono felice per voi”, ha scritto un utente, mentre un’altra ha commentato: “Bellissimo regalo, belli voi e che malefiche voci che circolano”.