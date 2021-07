Laura Chiatti, gli auguri di Bocci su Instagram smentiscono la crisi

editato in: da

È bastato un gesto a far calmare le acque ed è stato proprio quello che i fan si aspettavano da Marco Bocci. Dopo le insistenti voci di crisi con Laura Chiatti, alimentati da alcuni gesti poco chiari notati su Instagram, arrivano gli auguri per il 39° compleanno di lei, attraverso una foto che li ritrae insieme.

L’aria di rottura si è fatta insistente a causa della mancanza di alcuni comportamenti che la coppia era solita tenere sui social. Da sempre molto presenti l’uno per l’altra, i due hanno smesso di scambiarsi like e commenti sulle rispettive pagine social. Bocci avrebbe addirittura smesso di seguire sua moglie su Instagram.

I moderni metodi di relazione, fatti di like, condivisioni e commenti, sembrano non ammettere la rottura di una routine che abitua i follower e li carica di convinzioni che – spesso – possono anche rivelarsi sbagliate. La coppia Chiatti-Bocci, per essere apparsa divisa su Instagram, era già stata data per spacciata.

Eppure, gli elementi per una felicità piena e appagante non mancano. Laura e Marco sono genitori di due meravigliosi bambini, che amano profondamente: Enea e Pablo. Dolcissima la dedica pubblicata proprio per il minore dei suoi figli, nel giorno del suo compleanno: “Dalla mia pancia non sei mai andato via”.

Proprio per stare vicina alla famiglia, Laura Chiatti ha deciso di prendersi una pausa dal suo lavoro, che svolge con grande talento e professionalità. La sua presenza sui social è però costante ed è sempre legata alla famiglia che ha formato con Marco Bocci.

Il loro amore, nato quasi per caso ma esploso in modo incontrollabile da parte di entrambi, è stato spesso vissuto lontano dal clamore del gossip nonostante entrambi facciamo parte del mondo dello spettacolo. La nascita dei due bambini li ha allontanati ancor di più dai riflettori, costruendo una famiglia incredibile che in tanti guardano con ammirazione.

In merito alle voci di crisi, che si sono fatte sempre più insistenti, non sono stati rilasciati commenti da parte dei diretti interessati, che hanno continuato a battere la strada della discrezioni a scapito delle chiacchiere che hanno riguardato il loro matrimonio, che dura dal 2014.