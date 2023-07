Laura Chiatti e Marco Bocci contro Sfera Ebbasta: “È un ingrato”

Fonte: IPA Laura Chiatti e Marco Bocci contro Sfera Ebbasta

Laura Chiatti e Marco Bocci delusi da Sfera Ebbasta. Così delusi da non esitare ad attaccare pubblicamente il trapper sui social network dopo aver assistito, con i figli di otto e sette anni Enea e Pablo, ad un suo concerto a Roma, nell’ambito della rassegna musicale Rock in Roma. Stando alla versione fornita dall’attrice il cantante, vero nome Gionata Boschetti, si sarebbe rifiutato di incontrarli dopo la sua performance. Un atteggiamento che ha infastidito parecchio la Chiatti e Bocci, felicemente sposati dal 2014.

Laura Chiatti e Marco Bocci e l’attacco a Sfera Ebbasta

“Che peccato vedere un artista con molta, molta, molta, molta strada ancora da fare e con molta, molta, molta, molta, molta gratitudine da dover invece già dimostrare, rifiutarsi per stanchezza evidentemente da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan”, ha scritto piuttosto adirata Laura Chiatti su Instagram con tanto di foto di Sfera Ebbasta. Post subito ricondiviso dal marito Marco Bocci.

Attacco al quale – almeno per il momento – il rapper ha preferito non replicare scegliendo la strada dell’indifferenza. Molti suoi fan, però, si sono scagliati contro Laura Chiatti e Marco Bocci. Tanti sui social network hanno infatti preso le difese di Sfera Ebbasta. “Quando sei abituata ad avere tutto e ricevi un no = fare i capricci”, ha scritto qualcuno. “Oh no, hanno un tolto un privilegio ai miei figli ricchi e privilegiati!”, ha commentato un altro. E poi ancora: “Gli artisti non sono burattini al nostro servizio”.

Sfera Ebbasta e i problemi durante i suoi concerti

Non solo lo sfogo di Laura Chiatti: l’ultimo concerto di Sfera Ebbasta a Roma, all’Ippodromo di Capanelle, ha fatto discutere perché alla fine della serata molti spettatori sono usciti dall’area, nella ressa, scavalcando pericolosamente le recinzioni. Gli steward hanno provato senza successo a indirizzare il pubblico verso i cancelli.

Per fortuna non ci sono state conseguenze come qualche anno fa. L’8 dicembre del 2018 in una discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona, 6 persone morirono e altre 59 rimasero ferite nella calca causata da una banda di giovani che aveva spruzzato del peperoncino fra gli spettatori all’interno del locale dove stava per esibirsi Sfera Ebbasta.

Qualche giorno fa, invece, durante un concerto a Francavilla al Mare un fan è salito sul palco e ha tentato di strappare il microfono dalle mani del rapper di Cinisello. Un episodio che non ha avuto effetti sull’andamento dell’esibizione di BRBQ, che Sfera Ebbasta ha ripreso alcuni secondi dopo.

Il comportamento “passivo” della sicurezza non è però particolarmente piaciuto a Sfera che si è lamentato invitando il personale a prestare maggiore attenzione. “State lavorando o cosa state facendo? Nessuno che si muove? Non state qua a guardare il cielo per favore. Dieci della sicurezza e nessuno che si muove”, ha affermato il trapper.

Sfera Ebbasta è diventato papà per la prima volta

Di recente Sfera Ebbasta è diventato papà: lo scorso giugno è nato il figlio Gabriel, frutto del grande amore che lo lega alla compagna Angelina. La coppia non è ancora convolata a nozze. Insieme dal 2019, complice un viaggio a Ibiza, i due hanno mantenuto segreta la loro liaison per un lungo periodo prima di uscire allo scoperto e allargare la famiglia. Nel passato amoroso di Sfera pure una tormentata relazione con l’influencer Taylor Mega.