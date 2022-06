Sfera Ebbasta è diventato papà: la prima tenerissima foto con Gabriel su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Sfera Ebbasta è diventato papà: il rapper lo ha annunciato con un post su Instagram, condividendo con i suoi numerosi follower la prima, tenerissima foto con il suo piccolo tra le braccia. Il bebè, venuto al mondo nella mattina del 22 giugno, si chiama Gabriel e ha preso i cognomi di entrambi i genitori, Boschetti Fiol, come ci ha tenuto a precisare nel suo post il rapper.

Sfera Ebbasta è diventato papà: tutto l’amore per Gabriel

I fan più affezionati non aspettavano altro: Sfera Ebbasta è finalmente diventato papà. I due neogenitori hanno dato la notizia sui loro profili social, pubblicando una serie di tenerissime foto del bimbo, accompagnate da parole al miele. “Tutto quello che farò sarà per te. Benvenuto Gabriel Boschetti Fiol”, ha scritto il rapper, pubblicando uno scatto che lo ritrae per la prima volta con il suo piccolo tra le braccia.

Anche Angelina, compagna del rapper, ha condiviso i primi scatti del suo bebè, immortalando il loro primo e magico incontro, tutti e tre insieme. “To the little boy who made me a mommy. I love you forever” (“Al bambino che mi ha fatto diventare una mamma, ti amo per sempre”), ha scritto lei, aggiungendo in italiano “Benvenuto al mondo Gabriel Boschetti Fiol” e in spagnolo “Eres lo mas hermoso que he visto jamás” (“Sei la cosa più bella che abbia mai visto”).

Emozionatissimo e commosso, il rapper – all’anagrafe Gionata Boschetti – ha condiviso tra le storie di Instagram degli scatti in bianco e nero che ritraggono i primi attimi insieme al suo piccolo Gabriel, dai quali traspare tutta la magia di questi momenti meravigliosi.

Sfera Ebbasta e Angelina, la loro storia d’amore

Innamoratissimi ma da sempre riservati, Sfera Ebbasta e Angelina si sono conosciuti nel 2019 a Ibiza, dove viveva da tempo la modella. Per molto tempo i due hanno tenuto la loro relazione lontana dai riflettori, vivendo il loro amore al riparo dai gossip e dalle pagine di cronaca rosa.

Lui infatti usciva da una storia turbolenta con Taylor Mega, e voleva dedicarsi alla carriera e alla musica. Ma si sa, al cuor non si comanda, e l’incontro con Angelina ha segnato una nuova fase della sua vita. Qualche tempo più tardi hanno deciso di uscire allo scoperto, mostrandosi felici e innamorati sotto il sole delle Baleari.

Quello che sembrava un colpo di fulmine ben presto si è trasformato in qualcosa di serio: Angelina ha deciso di trasferirsi a Milano per stare più vicina al suo amato e dopo il lockdown la coppia ha deciso di mettere su famiglia, annunciando – ovviamente sempre sui social – l’arrivo del loro primo figlio.

I fan più affezionati hanno potuto seguire i vari step della gravidanza dal profilo di Angelina Fiol Lacour, la compagna di Sfera Ebbasta. Sul suo account Instagram la modella aveva condiviso con i suoi follower le foto del pancione che cresceva, e nel corso dei mesi aveva svelato prima il sesso del bebè (che all’inizio entrambi avevano tenuto nascosto) che il nome del piccolo. Adesso per loro è arrivato il momento di tuffarsi in una nuova avventura, che sarà di certo ancora più bella di quella che hanno vissuto fino a oggi.