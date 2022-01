Sfera Ebbasta papà, la sua compagna Angelina è incinta

Pancioni vip del 2022

Sfera Ebbasta diventa papà. Il noto artista di Cinisello Balsamo ha annunciato su Instagram di aspettare il primo figlio dalla compagna Angelina Lacour. La coppia ha condiviso con grande orgoglio le prime foto del pancino che cresce, senza però rivelare il sesso del bambino che accoglieranno con grande gioia.

Sfera Ebbasta papà, le foto più belle con Angelina

Commozione, entusiasmo, felicità. Tutti sentimenti che si sono mescolati e che emergono dalle foto che Sfera Ebbasta e la sua compagna Angelina Lacour hanno condiviso sui loro canali social. Tra le foto del pancione, sono apparse anche quelle dell’ecografia del bambino, che hanno già accolto con un caloroso: “Ti aspettiamo”.

Le immagini abbracciato al pancione ci mostrano un lato di Sfera Ebbasta, al quale non siamo di certo abituati. Tanto sfrontato sul palco quanto riservato nella vita privata, l’artista lombardo ha sorpreso tutti con un sorriso bellissimo e col quale ha accompagnato le foto dell’annuncio del suo primo figlio in arrivo.

La futura mamma, poi, non è stata di certo da meno. Sulla scia di quanto pubblicato dal suo compagno, anche Angelina Lacour ha voluto gridare al mondo la sua gioia, quella più grande, rivelando di essere in attesa da 14 settimane.

L’amore tra Sfera Ebbasta e Angelina Lacour

I due si sono conosciuti e innamorati nel 2019, anno in cui Sfera Ebbasta è uscito da una tormentata relazione con Taylor Mega. Lontano dall’amore per un po’, aveva deciso di dedicarsi solo alla sua carriera. Poco dopo aver dichiarato di aver intenzione di pensare a se stesso e alla sua musica, incontra Angelina Lacour (a Ibiza) ed è amore a prima vista.

La loro relazione è iniziata ed è sbocciata lontana dal clamore dei riflettori. Per diverso tempo, non sono comparsi insieme sui social e hanno preferito viversi privatamente, senza coinvolgere il pubblico. L’amore è stato però difficile da nascondere ed è così che, appena qualche settimana più tardi, hanno deciso di uscire allo scoperto mostrandosi felici e innamorati sotto il sole delle Baleari.

Quello che era sembrato un colpo di fulmine si è poi trasformato in qualcosa di molto serio. Angelina Lacour ha così deciso di trasferirsi a Milano per raggiungere Sfera. Ammirati e invidiati dal pubblico, i due si sono stretti nel loro amore, che hanno consolidato con l’arrivo della pandemia e del lockdown in cui hanno trascorso gran parte del tempo insieme.

Sono diventati praticamente inseparabili. Le è sempre al suo fianco, in qualsiasi momento, anche quando è in tournée. Ora che purtroppo la musica si è fermata a causa dell’emergenza sanitaria, i due hanno deciso di mettere su famiglia e di avere il primo figlio. L’attesa è quella più dolce e, con il pancione di Angelina, cresce anche la curiosità di conoscere il sesso del bambino.

Sfera Ebbasta e Angelina Lacour si godono in momento con foto dei primi cambiamenti del corpo scattate da diverse angolature e, con un fare giocoso e con i loro sorrisi brillanti, hanno annunciato al mondo che la loro vita sta per essere stravolta. In bene, ma per sempre.