Chi è Angelina, la fidanzata di Sfera Ebbasta

Si chiama Angelina la nuova fiamma di Sfera Ebbasta e la donna che è riuscita nell’impresa di conquistare il cuore del rapper. I due sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna durante una serata romantica, fra baci, abbracci e scherzi.

Modella e influencer, Angelina ha stregato il giudice di X Factor. La storia, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe iniziata quest’estate e, per un breve periodo sarebbe stata vissuta lontano dalle telecamere. Della fidanzata di Sfera Ebbasta si sa poco e niente, anche se sul suo profilo Instagram la modella è molto attiva nel condividere scatti e video che raccontano le sue giornate fra shooting fotografici e divertimento.

In alcune foto compare anche Sfera Ebbasta e non mancano dediche d’amore per il rapper. “Cena romantica. Ti amo piccolo” ha scritto la modella, postando uno scatto insieme al celebre rapper.

Angelina vive a Ibiza e proprio lì sarebbe avvenuto il primo incontro quest’estate. La top model si dividerebbe fra Milano e Parigi, impegnata in sfilate e servizi fotografici, senza mai dimenticare il rapper che, secondo chi lo conosce bene, sarebbe molto innamorato della nuova fidanzata.

Classe 1992, vero nome Gionata Boschetti, Sfera Ebbasta è uno degli artisti più amati del momento. Merito del suo album Rockstar che ha battuto ogni record, ma anche della partecipazione a X Factor che ha permesso di conoscere un altro lato del cantante.

Per ora Sfera non ha rilasciato dichiarazioni su Angelina, ma è la prima volta che si lascia fotografare in pubblico con una ragazza, segno che la relazione potrebbe essere seria. Nel suo passato c’è anche una brevissima love story con Martina Hamdy, conduttrice del meteo ed ex gieffina. E pensare che qualche tempo fa, intervistato da Vanity Fair, il re della trap aveva detto di voler rimanere single.

“Secondo me tutte le tipe con cui ho a che fare sperano di trasformare la nostra conoscenza in un rapporto – aveva raccontato -. Mi scrivono, provano a starmi accanto, però mai nessuna mi si fissa in mente. Ora ho altro a cui pensare”.

Riguardo alla sua donna ideale aveva detto: “Mi dovrei mettere con una di quelle gnocche pazzesche che non stanno sui social, una di quelle che nessuno conosce. Meglio se straniera. Fuori dall’Italia con le donne sono più a mio agio”.