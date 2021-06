Laura Barriales mamma bis, l’annuncio su Instagram per l’arrivo di Romeo

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

La gioia negli occhi e quello sguardo che tradisce un velo di stanchezza dopo aver compiuto una grande impresa. È così che Laura Barriales ci presenta il miracolo della vita e il volto del suo secondogenito, Romeo, appena dato alla luce e subito mostrato su Instagram a tutti i follower, entusiasti di vedere il nuovo arrivato.

Un nome romantico e carico di significato, quello scelto dalla showgirl, che ha dato il suo annuncio con un “Bienvenido Romeo” con il quale non ha lasciato spazio ai dubbi. La gravidanza è terminata nel migliore dei modi con l’arrivo di un bel bambino, già fratello minore della piccola Melania nata nel 2018 a Sorengo.

Il lieto evento ha scatenato l’entusiasmo di molti dei suoi seguaci ma anche di qualche viso conosciuto, come quello di Samantha De Grenet, Federica Fontana e Melissa Satta, oltre che del pilota Jorge Lorenzo e del noto nuotatore Luca Marin.

Dopo anni di flirt anche piuttosto chiacchierati, come quello con Sete Gibernau e Ali Baran Suzer, (naufragato per volere della Barriales poiché non ancora pronta al matrimonio), l’attrice e showgirl ha finalmente trovato il sorriso con Fabio Cattaneo, dal quale ha avuto la sua prima figlia Melania.

I due si sono sposati nel 2017 con una celebrazione molto intima e lontana dai riflettori e dalle pagine dei giornali. La loro storia d’amore, che ora si arricchisce della presenza del piccolo Romeo, è sempre stata vissuta lontana dai paparazzi e dal clamore del gossip. Cattaneo è un imprenditore di successo e amministratore delegato di un’azienda vinicola, da sempre lontano dal mondo dello spettacolo che ha invece lanciato sua moglie. Laura, Fabio, Melania e Romeo vivono in Svizzera, a Lugano.

Spagnola di nascita ma italiana d’adozione, Laura Barriales approda in Italia nel 2006 e debutta in tv con Carlo Conti per I Raccomandati. Prova anche la conduzione in CdLive Estate e il cinema, in Buona La Prima di Ale e Franz. In tv, affianca Nicola Savino in Scorie ed è uno dei volti di punta di Mezzogiorno in Famiglia dal 2009 al 2014. Si occupa di calcio in Controcampo-Diritto di Replica, a Notti Mondiali ne 2010 e a JTV, divenendo presentatrice della tv ufficiale della Juventus.