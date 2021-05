Samantha De Grenet, nuovo problema fisico dopo la malattia: come sta ora

editato in: da

Nuovo piccolo inconveniente di salute, per Samantha De Grenet, che si mostra sui social dopo un’accurata visita specialistica seguita a un infortunio sportivo. Il responso è già arrivato ma non c’è da preoccuparsi. Da guerriera qual è, la showgirl sta affrontando col sorriso questo lungo periodo in stampelle che le è stato prescritto dal medico.

Le rassicurazioni per il suo pubblico arrivano direttamente dai suoi canali ufficiali, nei quali ha spiegato quanto accaduto e il perché dovrà sostenersi alle stampelle per almeno un mese:

“Ufficiale! Dopo visita specialistica, risonanza magnetica e ancora visita, il responso è: lesione al menisco, all’ osso, al legamento collaterale ed edema. Situazione che al momento un intervento non risolverebbe, quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per un mese e tanta terapia. Ma come sempre va tutto bene!”.

La lesione al ginocchio si aggiunge così ai seri problemi di salute che ha affrontato negli ultimi anni. Samantha De Grenet ha infatti sconfitto un tumore al seno che ha scoperto per caso, in un’innocua giornata al mare. Allarmata per le parole di un’amica, si era sottoposta a un controllo per verificare che fosse tutto a posto ma dalla visita è emerso qualcosa che le ha sconvolto la vita.

In questi anni vissuti a stretto contatto con la malattia, Samantha De Grenet è diventata dura come il marmo e ha saputo prendere col sorriso tutte le prove alle quali la sta sottoponendo la vita. Compreso il piccolo problema al ginocchio che però si risolverà al meglio con un po’ di riposo e di pazienza.

Reduce dal successo del Grande Fratello Vip, si è detta pronta a una nuova avventura in tv ma in un contesto completamente diverso da quello appena affrontato. Stando ad alcune delle sue ultime dichiarazioni, sembrerebbe puntare a una prossima partecipazione a Ballando Con Le Stelle.

Per il momento, lo show di Milly Carlucci rimane solo un desiderio – visto che nessuno si è ancora espresso in merito – soprattutto perché sussiste un veto da parte della produzione che le impedirebbe di prendere parte al programma di Rai1.

Quelle che sono seguite al GFVip sono state settimane di riposo. La showgirl ha ritrovato l’amore della famiglia e di suo marito Luca Barbato e di suo figlio Brando che sono la sua ragione della sua vita.