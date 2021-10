Lapo Elkann ha detto sì: le nozze in Portogallo con Joana Lemos

Lapo Elkann e Joana Lemos hanno pronunciato il fatidico sì. A rivelare in esclusiva la notizia del matrimonio è il portale Whoopsee.it: le nozze si sono svolte il 7 ottobre, proprio nello stesso giorno in cui Lapo festeggia i suoi 44 anni. La cerimonia è stata celebrata in Portogallo, paese natale di Joana, dove due anni fa è iniziata la loro storia d’amore.

Lapo Elkann e Joana Lemos, i dettagli delle nozze

Il sì è stato pronunciato durante una cerimonia riservatissima, alla presenza dei soli familiari e degli amici più stretti, in Portogallo, che oltre a essere la terra natia di Joana, è anche il luogo dove affonda le radici la loro favola e che da oggi è anche cornice del loro giorno più bello.

L’annuncio del fidanzamento era stato dato dal settimanale Chi all’inizio del 2021: lo stesso Lapo aveva presentato l’anello sulle pagine del magazine, rivelando di aver voluto fare un regalo speciale alla sua amata Joana. Si tratta di un anello in stile art decò, un pezzo unico realizzato in collaborazione con Damiani: “Perché anche loro sono tre fratelli come me, John e Ginevra e sono uniti come noi. È un anello che unisce tradizione e innovazione, passione e amore”.

Il dettaglio più curioso è il materiale del prezioso gioiello: “La struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo, quindi rappresenta la forza del legame e le nostre passioni”, aveva raccontato il rampollo di casa Agnelli.

Lapo Elkann e Joana Lemos, la loro storia d’amore

Lapo Elkann è sempre stato molto riservato su questa storia d’amore che ha cambiato profondamente la sua vita. I due, oltre alla passione per i motori – Joana ha infatti alle spalle una carriera da pilota rally – condividono anche quella per il sociale. Galeotta fu una cena di beneficenza organizzata nel 2020 dagli zii di lui, in Portogallo: si trattava di uno dei tanti eventi della Fondazione Laps, di cui Lapo è presidente e Joana vicepresidente, per aiutare le famiglie in difficoltà durante l’epidemia da Covid.

A Domenica In, nel salotto di Mara Venier, Elkann aveva dedicato alla sua amata parole romanticissime: “Senza di lei non avrei mai fatto i passi che ho fatto. Devo il mio cambiamento e la serenità che ho a questa donna. È la donna della mia vita, è lei che mi permette di far la differenza ogni giorno. Ama, abbraccia e accetta tutte le sfaccettature di Lapo”.