Chi è Lamberto, il fratello di Eleonora Giorgi

Fonte: IPA Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi è stata un’amatissima attrice italiana, e la sua scomparsa nel marzo 2025 dopo una lunga malattia ha commosso profondamente fan e familiari. L’attrice era molto legata alla famiglia, in particolare al fratello maggiore Lamberto, con cui condivideva un legame davvero speciale.

Lamberto Giorgi è infatti il fratello maggiore di Eleonora Giorgi ed è un affermato giornalista e conduttore radiotelevisivo, noto volto della tv romana. Nato a Roma il primo marzo 1949 sotto il segno dei Pesci (come la canzone di Antonello Venditti), vanta origini inglesi da parte di padre (nonna londinese) e ungheresi da parte di madre. Lamberto è il primogenito di tre figli (Eleonora e la minore Beatrice); è anche zio di Paolo Ciavarro (figlio di Eleonora e dell’attore Massimo Ciavarro) e di Andrea Rizzoli Jr.

Lamberto Giorgi, la carriera tra radio e televisione

Lamberto ha iniziato la carriera giornalistica in Rai negli anni ’70, partecipando al programma radiofonico Radioinsieme. La notorietà arriva nel 1978, quando debutta in televisione sull’emittente privata TVR Voxson conducendo Roma e Lazio dal primo minuto, una trasmissione sportiva dedicata alle due squadre di calcio di Roma.

Nel 1983 approda a Teleroma 56, dove continua a raccontare il calcio capitolino con In campo con Roma e Lazio, programma di enorme successo premiato anche con un Telegatto.

Le offerte dalle reti nazionali non sono mancate, ma Lamberto Giorgi ha scelto di rimanere fedele alle tv locali, paragonandosi infatti a Totti che non ha mai voluto abbandonare la Roma: “Io sono come Totti. Mi hanno cercato sia la Rai sia Mediaset, ma qui abbiamo dei riconoscimenti che le tv nazionali non avranno mai”, ha spiegato in un’intervista per motivare la sua scelta. Nel corso degli anni ha inoltre lanciato diversi cronisti sportivi poi diventati famosi, come Sandro Piccinini, Fabio Caressa e Pierluigi Pardo.

Il legame speciale con Eleonora Giorgi

Il rapporto tra Lamberto ed Eleonora Giorgi è sempre stato strettissimo e privo di conflitti. “In 60 anni mai un litigio, mai un problema. Ci siamo voluti bene fino all’ultimo giorno della sua vita. Quanto mi manca” ha confessato Lamberto con commozione, ricordando la sorella dopo la sua scomparsa. In quell’occasione l’ha anche definita dolcemente “lo scudetto della mia vita”.

Dal canto suo, Eleonora ha spesso condiviso aneddoti affettuosi sul fratello. In un’intervista rivelò di essere stata allo stadio soltanto una volta, proprio grazie a Lamberto che la portò in curva tra i tifosi romanisti: “Per me è stato quasi un trauma. Da allora non sono più andata”.

Vita privata e curiosità

Fuori dai riflettori, Lamberto Giorgi ha sempre mostrato grande riservatezza. Non si sa se sia sposato né se abbia figli, poiché tiene la sua vita privata lontana dall’attenzione mediatica.

Tra le curiosità, spicca un divertente aneddoto degli anni ’80 legato alla popolarità di Eleonora Giorgi: l’ex bomber della Roma Francesco “Ciccio” Graziani, incontrando il giornalista a Trigoria, scherzava chiedendogli di poter conoscere la celebre sorella o almeno di avere una sua foto autografata. Lamberto alla fine lo accontentò, regalando al calciatore una fotografia con dedica di Eleonora.