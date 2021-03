Laetitia Casta incanta i social: occhi da gatta semplicemente irresistibili

editato in: da

Laetitia Casta, icona di bellezza

Uno sguardo che ammalia, due fanali verdi che splendono di luce propria. Così la bellissima Laetitia Casta incanta i social, con uno scatto postato su Instagram che ne mette in risalto gli occhi. La foto è stata realizzata per la rivista Marie Claire dal fotografo francese Nicolas Valois, con un impeccabile style pensato per la modella da Barbara Loison. Laetitia indossa un maglione a collo alto di un tenue e delicato color cipria, che tira con le mani sul viso coprendo un sorriso che possiamo intuire dallo sguardo. Il make-up a cura di Lili Choi è semplice e naturale, così come il raccolto scombinato. Perfetti per mettere in risalto la bellezza eterea e sensuale della Casta.

Modella, attrice e felicissima mamma di tre figli in dolce attesa del quarto bebè, Laetitia Casta non ha mai perso un briciolo del suo fascino. Nello scatto successivo postato su Instagram, sempre parte del set per Marie Claire, la possiamo ammirare in tutto il suo splendore con una mise diversa. In posa di profilo, Laetitia indossa un trench nero in tessuto cangiante. Un ulteriore tocco di eleganza è il colletto sollevato, che poggia delicatamente sul raccolto castano.

Laetitia Casta è davvero splendida e questi scatti non fanno altro che confermarlo. Il 2011 per la modella e attrice è un anno importante, dal momento che sta allargando ulteriormente la sua già numerosa famiglia. Come svelato da alcune foto pubblicate sulla rivista Voici a gennaio, Laetitia è in dolce attesa del suo quarto figlio, il primo insieme al marito Louis Garrel. La relazione tra i due due va a gonfie vele sin dal primo incontro, avvenuto nel 2015. Una coppia splendida e affiatata che si prepara a suggellare un grande amore, dopo le nozze celebrate in gran segreto in Corsica nel 2017.

La bella Laetitia ha già altri tre figli, dei quali due sono il frutto della travolgente storia d’amore decennale con l’attore italiano Stefano Accorsi. Orlando è nato nel 2006 mentre Athena nel 2009, poi nel 2013 è arrivata l’inattesa separazione della coppia. Proprio di recente Accorsi ha parlato del periodo difficile con la Casta, per via del suo trasferimento in Francia che lo ha allontanato da affetti e lavoro. “A un certo punto mi mancava tutto”, ha dichiarato l’attore al Corriere della Sera.