Un cambio d'abito dopo l'altro per lo spettacolo storico di Lady Gaga in Brasile. Sulla spiaggia di Copacabana, tra colori e scheletri, ha cantato per 2 milioni di fan

Lady Gaga ha fatto la storia, letteralmente. Il suo concerto gratuito a Rio De Janeiro, in Brasile, è stato qualcosa di clamoroso, a dir poco. Più di due milioni di persone hanno invaso la spiaggia di Copacabana. Un evento magnifico, che segue quello di Madonna del 2024 e sarà seguito da altri artisti, una volta l’anno, fino al 2028.

Lady Gaga a Rio de Janeiro

A Lady Gaga non è bastato il doppio concerto al Coachella. Ha dunque trasformato una delle spiagge più famose al mondo, Copacabana, in un’arena a cielo aperto. La popstar internazionale ha proposto i suoi grandi successi, tra i quali alcuni tratti dal suo ultimo disco, Mayhem.

Se è vero che è stata la musica a farla da padrona, è innegabile come l’estetica abbia giocato un ruolo chiave. I concerti di Lady Gaga, del resto, sono dei veri e propri show teatrali. Forse l’unica eccezione alla regola, per quanto comunque emozionanti, sono stati gli eventi a Las Vegas.

I suoi testi prendono vita non solo attraverso la sua voce ma anche gli outfit che sceglie, che si mescolano alle coreografie preparate con un ricco corpo di ballo. Dal nero assoluto di vestiario, trucco e capelli, al bianco intenso di una purezza un po’ distorta, tra sguardi truci, mani deformi e non solo.

Nel corso del suo show ha anche ballato con uno scheletro, vestita di un giallo acceso. La storia si è realizzata e, di fatto, questo clamoroso evento farà parte del “curriculum” di Gaga per sempre.

Un concerto evento

Lady Gaga era ampiamente consapevole del fatto che stesse facendo qualcosa di grandioso. Dal palco ha così gridato al suo pubblico: “Stasera, stiamo scrivendo la storia. (…) Grazie per averlo fatto con me.

Dalle 22:10 in poi, ha intrattenuto milioni di persone, letteralmente. Tutto ha avuto inizio con Bloody Mary, riportata in auge da Wednesday, per poi proseguire con Born This Way, Bad Romance, Alejandro e l’ormai classico cult, Poker Face, con tanto di look che sembra averla riportata indietro nel tempo.

Svariati gli abiti cambiati, compreso uno con i colori della bandiera brasiliana. I suoi fan non intendevano minimamente perdere l’occasione, assiepandosi sulla spiaggia già nei giorni precedenti per assicurarsi i posti migliori. Alcuni sono arrivati ad arrampicarsi sugli alberi per una buona visuale.

Era dal 2012 che Lady Gaga non tornava a Rio de Janeiro, considerando la cancellazione forzata a causa di problemi di salute nel 2017. Grande entusiasmo era stato registrato già il giorno precedente per le sue prove, che sono apparse quasi come un primo concerto.

Dei vari abiti sfoggiati, il più iconico è stato di certo quello rosso scarlatto. È quello scelto per l’apertura, con Bloody Mary e Abracadabra. Dinanzi a lei una massa incredibile, intenta a ballare e cantare. In attesa dei numeri ufficiali, si stimano più di 2 milioni di persone. Non un record assoluto per Rio, considerando i 4 milioni di persone riversate sulla spiaggia per lo spettacolo di Capodanno di Rod Stewart nel 1994. Di certo, però, è stata battuta la rivale (e maestra) Madonna, che ha attirato 1,6 milioni di fan.