Kourtney Kardashian incinta? La foto che alimenta i dubbi

Kourtney Kardashian e Travis Baker, nozze italiane firmate D&G: abiti e ospiti vip

Kourtney Kardashian aspetta un figlio? La star di una delle famiglie più seguite al mondo ha pubblicato una fotografia che ha fatto impazzire tutti. In molti ritengono abbia voluto lanciare un segnale. Arriva poi la risposta che non lascia dubbi.

Kourtney Kardashian incinta?

Ogni singolo gesto della famiglia Kardashian è sottoposto al vaglio di paparazzi, esperti di gossip e fan. È qualcosa di inevitabile ormai. È così che gli scatti allo specchio di Kourtney Kardashian fanno il giro del mondo.

Impegnata sul set di un servizio fotografico per un nuovo brand, ha deciso di regalare ai suoi follower un ricco carosello di foto. In una di queste la si vede chiaramente toccarsi il ventre. Palmo poggiato e dita divaricate, tanto è bastato per far scatenare un po’ tutti. Ai Vip piace giocare in questo modo ma le cose stanno davvero così?

Il collegamento ha basi solide, dal momento che la stessa Kourtney Kardashian ha raccontato d’aver intrapreso un percorso per la fecondazione in vitro con il marito Travis Barker. Vorrebbe dunque il quarto figlio dopo i tre avuti dalla precedente relazione con Scott Disick.

A porre fine a qualsiasi gossip ci ha però pensato la diretta interessata. Una fan si era chiesa: “Aspettate un attimo. Mi sono persa che fosse incinta?”. Tanti i commenti del genere e qui e lì è possibile leggere alcune risposte di Kourtney: “Ti sei dimenticata com’è il corpo di una donna”.

Nel mostrarsi al naturale, la star ha voluto anche lanciare un messaggio di body positivity, del tutto travisato. Nessun grande annuncio per questa volta ma, dopo aver interrotto il percorso di fecondazione in vista del matrimonio dello scorso maggio, pare pronta a riprendere le cure.

Kourtney Kardashian e Travis Baker: casa da sogno

Inizia una nuova vita per Kourtney Kardashian al fianco del batterista dei Blink-182 Travis Baker. I due sono diventati marito e moglie a maggio 2022. Sposatisi legalmente il 15 maggio a Santa Barbara, sono poi volati in Italia. Rito religioso a Portofino una settimana dopo. Il tutto senza dimenticare la cerimonia rock a Las Vegas.

Legati da una grande amicizia, si sono resi conto di provare qualcosa di più l’uno per l’altra. Lentamente hanno capito di potersi rendere felici vicendevolmente, il che è una premessa splendida per una storia d’amore.

Dove vive oggi Kourtney Kardashian? La maggiore delle celebri sorelle, così come tutte le altre, non ha di certo problemi nel trovare un’abitazione. La neo sposina ha però deciso di non acquistare un’altra residenza, bensì trasferirsi nella gigantesca villa a Calabasa del suo sposo. Un ritrovo sicuro in California dove vivere sereni con i loro sei figli.

Una famiglia allargata (entrambi hanno figli da relazioni precedenti) in una casa da sogno, progettata da Waldo Fernandez. Le sue condizioni precedenti, però, non sembravano soddisfare a pieno il gusto della Kardashian. Ecco arrivare, dunque, i consigli della suocera Kris Jenner per la ristrutturazione.

I lavori prevedono la realizzazione di una camera castello per i tre figli di Kourtney. La casa vanta inoltre una lussuosa piscina e un’area living gigantesca. Di sicuro, grazie ai post di lei, potremo ammirarla in toto, scoprendone ulteriori dettagli. Voci di corridoio sottolineano, però, come la sposa sia già in cerca di un’altra casa, dove partire da zero e creare nuovi ricordi.