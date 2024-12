Katy Perry in pizzo e pelliccia: il look natalizio (e sensuale)

Katy Perry è stata avvistata a Londra in quello che sembra il perfetto esempio di outfit sensuale per Natale: tutti i dettagli del look

Fonte: IPA Katy Perry

Risale ai lontani primi anni Duemila l’esordio di Katy Perry nel mondo della musica: chi la segue dagli albori della sua carriera la ricorderà, oltre che per grandi successi quali Hot N Cold e I Kissed a Girl a risuonare nella mente, si intende, per la riconoscibile estetica da pin-up dal sapore anni Cinquanta. A distanza di tempo lo spirito audace ed estroso che contraddistingue la cantante è rimasto intatto, ma il suo stile è stato travolto da una autentica metamorfosi. Siamo ora nel capitolo 143, questo il nome del suo ultimo progetto discografico, un capitolo che la vede in contatto più che mai con il suo lato provocante e sensuale. A dimostrarlo il look sfoderato all’afterparty previsto in seguito all’esibizione del Night of a Lifetime.

Katy Perry, la fashion inspo per Natale tra pizzo nero e pelliccia

Mettere a punto il perfetto outfit per Natale può essere un’ardua impresa, tra un impegno quotidiano ed un altro. Ecco perché attingere dai look delle star potrebbe essere la vera salvezza: per tutte coloro che sono alla ricerca di fashion inspo relative a mise natalizie sensuali e stravaganti, ecco in aiuto l’ultimo look di Katy Perry.

La vediamo scendere dalla limousine, ovviamente scortata dalla sua dolce metà Orlando Bloom, e procedere a passo svelto verso l’afterparty di Night Of A Lifetime presso Aberconway House, a Londra. La pop star non ha certo deluso le alte aspettative circa l’alto tasso fashion che di consueto mostrano i suoi look, ed ha scelto – ovviamente con l’ausilio della stylist Heather Picchiottino – di indossare un particolarissimo quanto seducente mini abito.

Fonte: IPA

La creazione monospalla alternava porzioni in pizzo nero e pelliccia bordeaux, quest’ultima richiamata da un paio di mules a punta dal finish metallizzato e dal rossetto deciso. Il motivo di tanto impegno? Non una semplice festa, ma una grande celebrazione.

Katy Perry: Night of a Lifetime, lo show evento per onorare la sua carriera

Con oltre 143 milioni di album venduti e più di 18,6 miliardi di streaming in tutto il mondo, Katy Perry ha consolidato con l’ultimo progetto discografico edito lo scorso settembre il suo status di fenomeno pop globale. Le sue memorabili esibizioni le hanno fatto guadagnare un posto nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo, va da sé come sia giunto il momento di festeggiare in grande.

A celebrare la straordinaria tappa della carriera dell’artista una spettacolare serata all’insegna della sua musica, Katy Perry: Night of a Lifetime, prodotta dall’etichetta televisiva britannica TalkbackThames per offrire agli spettatori a casa un’esperienza in prima fila come mai prima.

Trattasi di un epocale ed imperdibile show, messo in piedi anche grazie alla partecipazione di ospiti speciali per tutta la durata della serata. L’evento esclusivo vedrà ovviamente il racconto di esibizioni indimenticabili tramite i successi leggendari dell’artista -“Firework“, “Roar” e “I Kissed a Girl” per citarne alcuni – oltre al largo spazio dedicato alle tracce del suo ultimo album, 143, una prima assoluta per il pubblico di ITV. Quando sarà? Dalle ultime indiscrezioni pare che l’appuntamento sia fissato per il prossimo 21 dicembre.