Esce il nuovo atteso album di Katy Perry 143, in contemporanea con il singolo" I'm His, He's Mine", con un video dall'altissimo tasso erotico

La regina inglese del pop è tornata. Anticipato in pompa magna dal singolo Woman’s World, accolto tiepidamente dalla critica, Katy Perry esce il 20 settembre con il suo sesto album in studio: 143.

“Un album dance-pop audace, esuberante e celebrativo, con il simbolico 143, espressione numerica dell’amore, come messaggio principale” scrivono del disco, con una serie di inni pop inneggianti alla supremazia femminista nel sesso e nella vita.

La cantante, che ha sempre fatto della provocazione in ambito sessuale (qualcuno ricorda il singolo di debutto I Kissed a Girl?) il suo biglietto da visita, torna più aggressiva e carica che mai. E il video del singolo fatto uscire in contemporanea con l’album (terzo estratto), I’m His, He’s Mine, ad altissimo tasso erotico, la dice molto lunga.

Il brano, che vede la partecipazione della rapper e cantante statunitense Doechii, ruota attorno a temi di potere, fiducia e possesso all’interno di una relazione e non è altro che la celebrazione della supremazia della protagonista (quindi femminile) all’interno della coppia.

Non perdere tempo, io sono ciò che gli piace

Sono la sua regina, sono la sua follia

Sono ogni donna che lui vuole e di cui ha bisogno

Sono il suo sogno, sono la sua droga

Sono ogni donna che lui desidera, e allora?

Sono il suo capo, sono quella tipa

Sono ogni donna che lui sa che esiste

Sono la sua principale, sono la sua amante

Sono ogni donna che è nella sua mente

Sono sua, lui è mio

Sono così possessiva e di alto livello

Sono così aggressiva e narcisista

“Sono la sua regina, la sua principale, la sua droga, il suo sogno…”, Katy non ci gira tanto intorno. E a giudicare da quello che racconta nelle interviste e si intuisce dai red carpet anche nella relazione con Orlando Bloom, a portare i pantaloni nella coppia è senza dubbio lei.