Jennifer Misner, il grande amore di Dustin Diamond

Il nome di Jennifer Misner in queste ore sta rimbalzando in rete: Jennifer è stata per anni la compagna di Dustin Diamond e tra alti e bassi i due hanno vissuto una lunga storia d’amore. L’attore si è spento il 1 febbraio 2021 a causa di un carcinoma molto aggressivo che è riuscito a portarlo via nel giro di poche settimane.

Dustin Diamond è stato un attore molto celebre per il ruolo di Screech Powers interpretato nella serie televisiva Bayside School, una delle sitcom iconiche degli anni ’80. Nel 1994 il nome di Dustin è stato inserito persino nella Young Hollywood Hall of Fame, una fondazione che rende omaggio agli attori bambini e ai giovani attori che si distinguono nel mondo del cinema per la loro bravura.

Solo il 14 gennaio 2021, il manager dell’attore aveva annunciato pubblicamente che Dustin Diamond era affetto da un carcinoma ai polmoni già in fase terminale. Neanche il tempo di metabolizzare la notizia, perché Dustin era malato da tempo ed era già ricoverato in un ospedale della California, purtroppo si è spento a soli 44 anni con l’inizio di febbraio.

Nel 2009 era convolato a nozze con Jennifer Misner ma i ben informati giurano che già nel 2013 i due fossero separati. Tra alti e bassi la loro storia d’amore è durata diverso tempo. Si sono conosciuti molti anni prima, fidanzati per tanto tempo: lei è stata il grande amore di Dustin. Nel 2004 a seguito di una gravidanza extrauterina purtroppo la coppia ha dovuto fare i conti con un aborto spontaneo. Un tragico evento che ha spinto i due, uniti nel dolore, a impegnarsi nel sociale e creare la Dustin Diamond Foundation.

Di Jennifer Misner non si sa molto, la donna è molto attenta alla sua privacy e lontana dal mondo dello spettacolo. Pare che dopo la separazione, Jennifer si sia trasferita in Pennsylvania, dove vive. Stando alle informazioni reperibili sui social network, Jennifer lavorerebbe come direttrice di marketing per un hotel, settore professionale nel quale lavorerebbe da diversi anni.

La scomparsa di Dustin arriva come un fulmine a ciel sereno, e per tutti i ragazzi cresciuti negli anni ’80 è impossibile non rivolgere a Screech un pensiero in queste ore, ricordandolo come uno dei personaggi simbolo della televisione di quegli anni che col senno di poi ci appaiono così spensierati e tanto, troppo, lontani.