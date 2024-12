Jennifer Lopez e Kevin Costner insieme: ad Aspen la coppia che non ti aspetti

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Dopo il divorzio da Ben Affleck, Jennifer Lopez è stata avvistata in compagnia di Kevin Costner. È accaduto ad Aspen, in Colorado, una delle località sciistiche più amate dalle star. Entrambi gli attori si sono recati qui (con le rispettive compagnie) per godersi le festività natalizie tra neve, relax e divertimento. E insieme hanno sorseggiato un drink al Kemo Sabe.

Jennifer Lopez con Kevin Costner dopo Ben Affleck

Ben Affleck chi? Probabilmente è quello che si è chiesta Jennifer Lopez quando si è ritrovata a passare del tempo con una star di prima categoria ad Hollyood oltre che uno degli scapoli più ambiti al momento. Precisiamo che è stata un’uscita di gruppo, non un appuntamento nel senso stretto del termine, ma tanto è bastato a scatenare il chiacchiericcio. La superstar 55enne è stata avvistata con Kevin Costner all’esclusivo Kemo Sabe, da sempre molto frequentato dalle celebrity americane: con lei anche Benny Medina, il manager di Jennifer e altri amici.

JLo sembrava divertirsi molto, visto che è stata fotografata mentre rideva e prendeva addirittura in giro i paparazzi con tanto di linguaccia. Per l’occasione ha indossato un comodo maglione a collo alto e ha raccolto i capelli in un elegante chignon. A dare un tocco di luce i raffinati orecchini Chanel.

Di cosa abbia parlato con Costner resta per ora un mistero, ma c’è sicuramente un dettaglio interessante. La Lopez è infatti una grande fan di Yellowstone, la serie televisiva che protagonista Kevin Costner. Secondo quanto riferito dal Ben Affleck, la cantante e attrice è una vera e propria appassionata dello show e questo potrebbe essere stato un ottimo argomento di conversazione.

L’uscita ad Aspen arriva dopo un anno difficile per Jennifer Lopez: a due anni dal romantico matrimonio ha chiesto il divorzio da Ben Affleck. La coppia continua ad essere legata da affetto e stima – e l’attore ha omaggiato l’ex moglie anche con un dolcissimo regalo di Natale – ma ormai non ci sono più i giusti presupposti per andare avanti.

“Il pensiero di essere di nuovo sola, unito al dolore di aver perso quello che pensava sarebbe stato finalmente un futuro pieno di appagamento e felicità, è stato estremamente duro per lei”, ha spifferato di recente una persona vicina alla Lopez. “Ha fatto molta analisi e ha lavorato a lungo per cercare di cambiare la sua mentalità e uscire dalla nebbia oscura in cui si trovava”.

La vita privata di Kevin Costner

Come Jennifer Lopez, anche Kevin Costner è single da qualche tempo. Nel 2024 l’attore 69enne ha detto addio, dopo venti anni di matrimonio, all’ex modella Christine Baumgartner, che aveva sposato nel 2004 in seconde nozze. La coppia ha avuto tre figli: Cayden (2007), Hayes (2009) e Grace Avery (2010).

Ma l’attore è padre anche di altri quattro figli: Annie (1984), Lily (1986) e Joe (1988), nati dal primo matrimonio con l’attrice Cindy Silva, e Liam (1996), frutto della relazione con la socialite Bridget Rooney. Dopo aver annunciato il suo secondo divorzio Costner non è stato più avvistato in dolce compagnia. Almeno fino ad oggi.