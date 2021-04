Isola, Akash contro la Isoardi: “Ho lasciato per colpa sua”

editato in: da

Elisa Isoardi: emozioni, bikini e lacrime all’Isola dei Famosi 2021

Dopo l’addio a L’Isola dei Famosi, Akash attacca Elisa Isoardi e altri concorrenti accusati di aver usato una strategia nei suoi confronti. Il modello, ospite di Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, criticando gli ex compagni d’avventura.

Come è noto, Akash ha lasciato l’Honduras dopo poche puntate. Kumar, eliminato al televoto, si è rifiutato di rimanere in una seconda spiaggia segreta con la speranza di poter tornare in gioco. Tutti i tentativi di Ilary Blasi di convincerlo ad accettare la sfida sono falliti e alla fine il modello è tornato in Italia. Secondo quanto raccontato da Akash la colpa di questa scelta sarebbe di Elisa Isoardi.

“Quando ci hanno diviso in due gruppi Elisa mi ha detto: “Noi siamo Rafinados e se ci propongono un’altra isola non possiamo restare” – ha rivelato -. Così quando sono finito su Parasite Island mi sono ritirato. La colpa è sua ma anche di Fariba che mi toccava il petto. Odio essere toccato”. Akash ha dunque confessato che se a Parasite Island invece di Fariba e Ubaldo avesse trovato Beatrice Marchetti avrebbe continuato la sua avventura sull’Isola. “Fariba mi toccava tutto, mi veniva male. Se mi avessero mandato con me Beatrice Marchetti sarei rimasto”.

Non solo: Akash ha rivelato anche alcuni retroscena riguardanti dei concorrenti che l’avrebbero contattato ancora prima di partire per l’Honduras. “Ad Awed ho dato metà del mio guardaroba – ha detto -. Alla Isoardi ho regalato 2000 euro dei miei vestiti, ho le prove ti faccio vedere i messaggi. Non ho nulla contro di lei, ma si è rivelata un’Isola di strategie”.

Akash ha poi criticato il comportamento di Awed sull’Isola dei Famosi. “Ho detto a tutti di nominarmi – ha spiegato -. Tutti mi dissero, compreso lui, che non l’avrebbero mai fatto, invece poi mi ha nominato. Per questo è un falso. Non ho apprezzato i comportamenti con Vera, si è fatto influenzare. Inoltre ci ha provato prima con Miryea, Drusilla e poi con Beatrice, ma con lei non ha possibilità. A me aveva riservato belle parole e consigli, ma poi…è una persona falsa”.