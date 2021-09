Irina Shayk si chiude nel silenzio: non commenta la liaison con Kanye West

editato in: da

Irina Shayk non intende replicare alle domande sulla liaison con Kanye West. La super modella 35enne è sempre stata piuttosto diretta sulla sua vita sentimentale e non ha mai nascosto di voler trovare l’anima gemella, in particolare dopo la rottura con Bradley Cooper. Tra l’altro, nonostante le numerose foto che li ritraevano insieme (e persino un viaggio in Francia), Irina non ha mai confermato di essere uscita con il rapper.

In un’intervista a HighSnobiety, la Shayk è stata persino molto diretta: “Domani qualcuno metterà in giro la voce che sto uscendo con il mio portiere, ok? C’è sempre qualcosa lì, e lo tengo per me“. Con quest’ultima frase, cos’ha voluto intendere? Fonti molto vicine a Kim Kardashian, oltretutto, hanno confermato a Page Six che fosse a conoscenza della storia tra Irina e l’ex marito. Anzi, aveva dato persino il suo benestare.

Qualcuno vicino alla Shayk, però, ha confidato al magazine che il viaggio in Francia è stato in qualche modo utile per la super modella. “Le piace come amico, ma non vuole una relazione con lui“. Dopo la liaison-non-liaison, alcune voci di corridoio hanno puntato a un ritorno di Kanye con la Kardashian. In occasione dell’uscita dell’album Donda, l’ex coppia ha ricreato il giorno del suo matrimonio.

Pur di non parlare di West, Irina ha preferito elogiare il suo ex, Bradley Cooper. “Lui è un papà pratico e completo, non vuole nessuna tata. Lea è andata in vacanza con lui per quasi due settimane, non ho dovuto chiamarli nemmeno una volta”. Insomma, Cooper è un vero e proprio scapolo d’oro, al momento (e tra l’altro è stato visto insieme a Brad Pitt in occasione degli US Open).

Contrariamente a Kanye, Irina ha più volte parlato della fine della storia d’amore con Bradley. “Penso che in ogni buona relazione, tiri fuori il tuo meglio e il tuo peggio, è semplicemente la natura umana. Due persone fantastiche, però, non sempre fanno una buona coppia”. Ciononostante, si è detta molto fortunata di avere vissuto un legame così profondo. Per il momento, il suo unico desiderio è di rendere felice la figlia Lea e trovare un equilibrio tra l’essere una mamma single e una mamma lavoratrice che mantiene la famiglia.