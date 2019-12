Irene Ferri in ospedale dopo una lite: cosa è successo e come sta

editato in: da

Irene Ferri, attrice conosciutissima dal pubblico del piccolo schermo, è finita in ospedale in questi giorni. Il volto noto della TV, come hanno riportato i giornali, è stata trasportata al Santo Spirito di Roma a seguito di una lite, avuta con un’edicolante per via di uno scontro verbale – e poi fisico – degenerato nel giro di pochi minuti.

La lite tra Irene Ferri e la commerciante è avvenuta in un’edicola che si trova nei pressi di Piazza Risorgimento, a Roma, sotto l’occhio vigile dei passanti e dei clienti che si trovavano all’interno dell’attività. L’attrice, dopo essere portata in ospedale dall’ambulanza (e a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine), ha dichiarato di essere arrivata allo scontro per via di un diverbio. Secondo la sua versione, l’edicolante l’avrebbe trattata male e non l’avrebbe servita come si deve, a partire dal mancato rispetto delle persone che come lei stavano in fila.

Pur essendoci stato contatto fisico, parrebbe che le due – stando alle prime ricostruzioni – si sarebbero solo spintonate. Quando sono arrivati i soccorsi, però, Irene Ferri è stata trovata a terra, molto scossa, mentre lamentava dolori.

Gli inquirenti che stanno trattando il caso hanno già individuato i primi testimoni e sono pronti a procedere con un’attenta ricostruzione dei fatti. Tuttavia, affinché si vada al processo e si individui un colpevole, è necessario che almeno una delle due donne coinvolte in questo episodio decida di sporgere denuncia.

Inutile dire che la notizia in queste ore è rimbalzata da un sito di news all’altro, e ancora tuttora sta facendo il giro del web. Le partecipazioni di Irene Ferri alle numerose fiction italiane che l’hanno vista come protagonista (come l’ultima arrivata in casa Rai, Pezzi Unici, insieme a Sergio Castellitto e Loretta Goggi) fanno di lei un volto noto del mondo dello spettacolo. È normale, dunque, che oggi molte persone si preoccupino per lei, continuandosi ad informare su quello che è successo e sulle sue condizioni. I suoi fan, comunque, possono tirare un sospiro di sollievo. L’attrice, che adesso è a casa e sta bene, è infatti stata dimessa quasi subito dall’ospedale e solo con qualche giorno di prognosi.