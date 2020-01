Irene Cioni, l’ex Velina bionda è diventata mamma

editato in: da

Irene Cioni è diventata mamma. L’ex velina bionda di Striscia la Notizia ha dato alla luce la piccola Vittoria, raccontando la sua emozione su Instagram. La modella ha postato uno scatto della piccola sul suo profilo, scrivendo: “Sei la cosa più bella che mi poteva capitare. Un’emozione che non si può descrivere. Benvenuta in questo mondo amore mio”.

Irene Cioni è stata una velina di Striscia la Notizia sino al 2017, in coppia con Ludovica Frasca. In seguito ha lasciato la televisione per dedicarsi a Instagram e alle sue passioni. Oggi lavora come influencer ed è un’insegnante di yoga. Da tre anni è legata a Giacomo, imprenditore del settore nautico lontano dallo spettacolo. In tanti hanno fatto gli auguri alla 26enne neomamma, da Costanza Caracciolo, che presto avrà il secondo figlio da Vieri, a Benedetta Mazza, passando per Alessia Ventura e Francesca Sofia Novello.

Di recente Irene era tornata a parlare della sua esperienza a Striscia la Notizia, svelando di non essere mai stata amica di Ludovica Frasca, la velina mora che la affiancava negli stacchetti sul bancone del tg satirico. “Ora posso dirlo: non siamo mai state amiche – aveva detto -. Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare. Non ci siamo mai trovate bene l’una con l’altra – aveva aggiunto -, non so nemmeno spiegare il perché ma era così. Poi raccontavamo che eravamo amiche, ma era un finzione”.

Ora tutti i pensieri di Irene sono per la piccola Vittoria. Dopo la nascita della bambina, la Cioni ha in programma le nozze con il compagno. “Ci sposeremo dopo la nascita di nostra figlia – aveva detto poco prima del parto -: non voglio sposarmi con il pancione e non voglio organizzare le nozze di corsa”. E sulla differenza d’età con Giacomo (lui ha 40 anni e lei 26) aveva puntualizzato: “Non mi pesa. Giacomo è molto giovanile, sia lui sia i suoi amici. A volte pare più giovane di me: certe sere io resterei a casa a guardare la televisione, mentre lui ha sempre voglia di uscire”.