Ilary Blasi inedita: “Quando mi sveglio alle tre di notte e mi si ferma il cuore”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Ilary Blasi è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con Battiti Live, ma questa volta a sorprendere non è il debutto televisivo. È una confessione privata, semplice e autentica, che mostra indubbiamente un lato meno conosciuto della conduttrice.

Quello di una mamma che, nonostante il carattere ironico e il sangue freddo che l’hanno sempre contraddistinta, ha ammesso di avere una sola vera debolezza: i figli. Cristian, Chanel e Isabel, nati dal matrimonio poi naufragato con Francesco Totti.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni alla vigilia del debutto del programma musicale di Canale 5, Ilary si è lasciata andare a un racconto che va oltre il lavoro, parlando di famiglia, routine e delle piccole paure che accomunano tante madri.

Ilary Blasi è una mamma apprensiva, la confessione

Chi la conosce la descrive come una donna difficile da mettere in difficoltà. Eppure c’è un momento della giornata in cui anche Ilary Blasi perde il suo proverbiale autocontrollo.

“Sono abbastanza tranquilla e mi controllo molto. Però, da mamma, quando mi sveglio alle tre di notte e i ragazzi non sono ancora rientrati, mi si ferma il cuore“, ha dichiarato. Una frase che dice molto più di qualsiasi dichiarazione pubblica e che restituisce l’immagine di una madre alle prese con le stesse ansie di milioni di genitori.

Il riferimento è soprattutto ai figli maggiori Cristian e Chanel Totti, ormai grandi e sempre più indipendenti. Un passaggio inevitabile, che ogni genitore vive con un misto di orgoglio e apprensione. E Ilary, che raramente espone la propria emotività, questa volta sceglie di farlo senza filtri.

Se le emozioni più forti arrivano dai figli, il cuore, ha scherzato la presentatrice, accelera ogni mattina anche per un’altra ragione: il tapis roulant.

“Lo prendo come un dovere. È il minimo per mantenermi in forma”, ha detto, spiegando di percorrere quattro chilometri al giorno, rigorosamente con l’aria condizionata.

Dopo una breve vacanza in Grecia con il compagno Bastian Muller, che dovrebbe sposare a breve, la Blasi è tornata al lavoro per preparare la nuova edizione di Battiti Live, che quest’anno condurrà insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Terminati gli impegni televisivi, però, l’estate proseguirà tra Ibiza, dove raggiungerà la famiglia, e Cortina, confermando la sua passione per l’alternanza tra mare e montagna.

Perché Ilary Blasi non parteciperà mai a Pechino Express

C’è poi un altro motivo di orgoglio per Ilary. La figlia Chanel, vincitrice di Pechino Express insieme a Filippo Laurino, è diventata una delle protagoniste più amate dal pubblico televisivo. E la Blasi osserva con divertimento il cambio di prospettiva: “Ormai quando la gente ci incontra, ci chiede solo di loro”.

Un successo che, però, non la convince a seguire le orme della figlia. Alla domanda se parteciperebbe mai all’adventure game di Sky, la risposta è immediata e perfettamente in linea con il suo stile: “Neanche morta, mi è passata la fantasia quando Chanel mi ha raccontato come è andata”.

Troppo faticoso. Molto meglio, ha scherzato la 45enne, “i divani e la piscina del Grande Fratello Vip“.