Il regalo di Totti a Chanel, l’incontro Ambra-Grignani: i gossip che vi siete persi

3. Le confessioni intime di Paola Barale: “Sono single e mi diverto”

In una intervista rilasciata al Messaggero, Paola Barale, neo concorrente di Ballando con le stelle, si confessa: “Credo di essere l’unica eterosessuale al mondo ad aver fatto coming out per dire che mi piacciono gli uomini e non le donne, come si dice da anni. Comunque nessuno ci crede e a questo punto me ne frego. Come sempre” . E ancora. “Oggi sono sola. E mi organizzo, ovviamente. Come dice la mia amica Eva Robin’s, in attesa dell’uomo giusto mi diverto con quelli sbagliati. Io aggiungo solo che quello giusto non lo cerco. Davvero la gente pensa che una donna non fidanzata non trombi? Io non ho appeso il cappello al chiodo“



4. Wanda Nara felice e innamorata (di L-Gante)

Wanda Nara e L-Gante sono apparsi insieme in un videoclip di una canzone del rapper, nudi e a letto insieme. E Wanda, intervistata da Revista Caras in una intervita doppia proprio con lui ha ammesso: “Sono innamorata. È una persona molto buona, molto autentica e ha un cuore enorme”. (Anche L-Gante ha detto di ricambiare…).



5. Ambra e Grignani avvistati insieme a Milano

Ennesimo scoop di Dagospia. Che scrive: Cosa ci facevano l’altra notte insieme a Milano, in auto e in grande confidenza, Ambra Angiolini e Gianluca Grignani Ah, non saperlo…”

6. La Prima Comunione della figlia di Laura Pausini

Scrive Laura Pausini su Instagram postando la foto della Prima Comunione della figlia: “La prima comunione di Paola. ❤️. L’amore mi ha spiegato ogni cosa, l’amore ha risolto tutto per me. Perciò ammiro questo amore ovunque esso si trovi.” (Papa Giovanni Paolo II)

Ognuno di noi ha il suo Dio, simbolo d’amore e pace. Paola sta imparando ogni giorno di più il significato di uguaglianza, fraternità e amore”