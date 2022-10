La lezione di Gwyneth Paltrow: “Le donne non dovrebbero aver paura di compiere 50 anni”

Fonte: ANSA Gwyneth Paltrow, felice a 50 anni: una lezione per le donne

Ha compiuto 50 anni lo scorso 27 settembre ed è più bella che mai. E no, nulla che abbia a vedere con l’aspetto esteriore: sono le parole di Gwyneth Paltrow a fare la differenza, a dare una sferzata di ottimismo alle donne che affrontano i famigerati “anta” considerandoli la fine di tutto. L’età anagrafica è, in fondo, soltanto un numero e non dovrebbe condizionarci al punto da farci vivere con preoccupazione il naturale scorrere del tempo che, più che un punto di arrivo, dovrebbe essere una svolta. Il punto di partenza per accettare con orgoglio la nostra maturità, in tutti i sensi.

Gwyneth Paltrow, 50 anni e una lezione per tutte le donne

Spesso osserviamo le star come creature lontane a una distanza siderale. Avvicinandoci, però, ci accorgeremmo di quanto siano più simili a noi di quanto potremmo immaginare. È indubbiamente vero che le loro vite sono parecchio diverse dalle nostre, sotto quei riflettori sempre pronti a illuminarle a ogni singolo battito di ciglia e con comfort che per molte sono soltanto un miraggio. Ma, alla fine, anche una donna come Gwyneth Paltrow può avere le proprie insicurezze, paure e attraversare dei momenti difficili. Come tutte noi.

Lo scoglio degli “anta” non risparmia nessuno, neanche un’attrice splendida come lei che, con tutta la sincerità del mondo, ha raccontato in un’intervista esclusiva a Entertainment Tonight quanto sia stato difficile per lei accettare i suoi 40 anni. Tutto semplicemente per via di un preconcetto, di una società che vuole le donne di una certa età alla “fine” del loro percorso. Cosa che non potrebbe essere più lontana dalla realtà: “Penso che, culturalmente, quando le donne compiono 40 anni… Ci viene messa in testa questa idea che è qualcosa di cui dovremmo preoccuparci. Penso che in retrospettiva ero preoccupata per tutte quelle cose di cui la società ti fa preoccupare, come se perdessi la tua vitalità e la tua giovinezza, specialmente per una come me che si è guadagnata da vivere con il proprio volto”.

Specialmente nello Star System questo argomento è molto sentito dalle celebs, donne che hanno costruito una carriera con tanto impegno, dedizione e sì, anche sfruttando il proprio aspetto esteriore. Donne che a una certa età vengono considerate non più adatte, non più abbastanza e sono costrette a sentirsi inadeguate. La lezione di Gwyneth Paltrow è proprio questa: donne, non è finita e non dovreste affatto aver paura di compiere 50 anni (né 40).

La rinascita di Gwyneth Paltrow, orgogliosa 50enne

Se compiere 40 anni per Gwyneth Paltrow ha rappresentato un momento difficile, oggi a distanza di qualche tempo l’attrice ha trovato nuova linfa. Nello spirito come nel corpo. Da una parte c’era la preoccupazione per l’età che avanza inesorabile, cosa che al contrario dovrebbe essere quanto di più naturale per ciascuna di noi. Dall’altra un periodo non proprio roseo tra il divorzio dal marito Chris Martin, i figli piccoli, la carriera tra alti e bassi. Alla fine, però, quello scoglio è stato soltanto un momento per svoltare, per riprendere in mano la propria esistenza e tornare al TOP. Non per gli altri, ma soltanto per sé stessa.

“Compiere 50 anni è stato semplicemente fantastico – ha detto l’attrice nell’intervista -. Ero preoccupata che avrei avuto un altro esaurimento nervoso, peggiore, ma è stata un’esperienza davvero positiva. Mi sento così piena e il mio cuore è così pieno. Mi sento così grata. Mi sento come se avessi messo da parte molte delle critiche che avevo su me stessa”. Non avrebbe potuto spiegarlo meglio, la bella Gwyneth: il punto è esattamente questo, accettarsi per ciò che si è senza dare troppo peso all’immagine che gli altri vorrebbero imporci.

E non è l’unica a pensarla così. Dive internazionali come Demi Moore, Sharon Stone, Andie MacDowell, Jane Fonda o anche star di casa nostra come Alba Parietti, che non temono di mostrarsi per ciò che sono, mettendo da parte bisturi e punturine. È una scelta consapevole, è accettare il tempo che scorre e i segni dell’età con rispetto e rinnovata autostima. Un ottimo punto di partenza per cominciare a prendersi cura di sé, con tutto l’amore possibile.