Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Guillermo Mariotto

Stilista, costumista e protagonista – ormai da circa vent’anni – di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto è nato nel 1966 a Caracas da madre venezuelana e papà italiano, ma da diversi anni vive a Roma. Il suo percorso di studi è stato molto particolare e l’ha portato a lavorare, sin da giovanissimo, in contesti importanti.

Che titolo di studio ha Mariotto

Fin da giovanissimo Guillermo Mariotto ha mostrato una grandissima inclinazione per la moda, le arti visive e il disegno. A soli 17 anni, prima di terminare la scuola superiore a Caracas, ha debuttato come scenografo, curando la scenografia de Gl’innamorati di Carlo Goldoni a soli 17 anni.

Dopo aver conseguito il diploma ha deciso di continuare a coltivare questa sua grande passione. Guillermo Mariotto si è quindi trasferito a San Francisco, iscrivendosi al California College of Arts and Craft dove si è poi laureato in Disegno Industriale. Durante questo importante percorso accademico, Mariotto ha studiato progettazione, materiali e forme, applicando queste conoscenze alla creazione di abiti.

Terminata l’Università, il futuro giudice di Ballando con le Stelle ha iniziato un importante viaggio di formazione che l’ha portato in giro per l’Europa fra Parigi e Londra, sino a Milano. Nella città meneghina Mariotto ha iniziato a lavorare all’interno di un importantissimo studio di interior design, arrivando in seguito al mondo della moda e alle passerelle.

Grazie al suo enorme talento e alle doti nel disegno, a Milano, Guillermo Mariotto ha iniziato a lavorare nell’ufficio stile del brand Basile, collaborando nella creazione delle collezioni prêt-à-porter donna. In seguito sono arrivate collaborazioni con maison di alto livello come Krizia e Dolce & Gabbana.

Nel 1988 la sua vita ha subito una nuova svolta con il trasferimento a Roma e l’incontro con Raniero Gattinoni, il figlio di Fernanda Gattinoni, fondatrice del marchio. Nel 1994, dopo la scomparsa di Raniero, Mariotto ha assunto il ruolo di Direttore Creativo della maison romana. Da allora la sua carriera non si è più fermata.

Poliedrico e con tantissimi interessi per varie forme d’arte, Mariotto ha collaborato per creare i costumi di scena di cinema, tv, opera lirica e teatro di prosa. Nella sua carriera ha disegnato gli abiti di numerose celebrità internazionali come Raffaella Carrà o Beyoncé. Ha inoltre curato i paramenti sacri di Papa Benedetto XVI. Nel 2020 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.

L’arrivo a Ballando con le Stelle e la scelta di Milly Carlucci

Nel 2005 risale l’ingresso nel cast di Ballando con le Stelle. All’epoca gli autori dello show e Milly Carlucci cercavano qualcuno che potesse valutare anche l’aspetto scenografico delle esibizioni. Serviva dunque un esperto di moda e stile, proprio per questo venne individuato Mariotto.

Fu Milly Carlucci a volerlo fortemente per via della sua “anima latina complessa” e di una “visione collaterale”, certa che avrebbe portato qualcosa di nuovo nella giuria di Ballando con le Stelle. La conduttrice non sbagliò la sua analisi. Mariotto è infatti rimasto nello show ininterrottamente dal 2005 a oggi, facendosi notare per i suoi giudizi schietti e netti, ma anche per la sua personalità estrosa e fuori dagli schemi.