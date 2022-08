Guendalina Tavassi, la figlia Gaia è Miss Cinema Roma e vola alle pre-finali nazionali

Fonte: Instagram Gaia Nicolini è Miss Cinema Roma 2022

Miss Cinema Roma 2022 è la giovanissima Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi, che ha sbaragliato la concorrenza con il suo sorriso e la sua dolcezza. La ragazza, 18 anni, si è aggiudicata il titolo che la porterà alle selezioni nazionali. Orgogliosissima la mamma, che per festeggiare proprio il suo diciottesimo compleanno aveva deciso di lasciare l’Isola dei Famosi.

La figlia di Guendalina Tavassi è Miss Cinema Roma 2022

Si avvicina la nuova edizione di Miss Italia, la numero 83, e procedono le selezioni regionali, con un calendario molto fitto di fine agosto. La nuova coroncina assegnata nelle scorse ore è quella di Miss Cinema Roma 2022, che è andata a Gaia Nicolini. Un nome che forse non vi sarà nuovo: la vincitrice è, infatti, la figlia di Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello e dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Proprio per poter festeggiare i 18 anni di Gaia, Guendalina, che era in gara anche il fratello Edoardo, ha lasciato l’avventura da naufraga, nonostante fosse tra i favoriti alla vittoria finale. La Tavassi non ha accettato di restare per il prolungamento del reality, tornando a casa da sua figlia.

La premiazione si è tenuta il 28 agosto nella cornice di Borgo Ripa. Erano oltre quaranta le ragazze finaliste, tra la selezione regionale e quella provinciale, che si sono sfidate a colpi di ballo e di sfilata, tra musica e moda. Una tradizione che si rinnova ogni anno, e che per la giovanissima Gaia, solo 18 anni, accende il sogno di Miss Italia.

La vittoria è stata subito festeggiata da mamma Guendalina, che su Instagram ha postato foto e video. “Amore mio sono troppo felice – ha scritto nelle stories – Ti amo tanto, sei stupenda”.

Chi è Gaia Nicolini

Gaia Nicolini è la nuova Miss Cinema Roma 2022, ma è nota al grande pubblico soprattutto per essere la figlia di Guendalina Tavassi, nata dalla relazione con Remo Nicolini. I due sono stati insieme per un breve periodo di tempo, lasciandosi quando la bimba aveva pochi mesi. All’epoca della nascita di Gaia, Guendalina aveva solo 17 anni.

La ragazza vive con il padre e la sua nuova famiglia, ma è legatissima alla madre, con la quale trascorre buona parte delle sue giornate. La Tavassi ha altri due bimbi, Chloe e Salvatore.

Gaia Nicolini ha appena compiuto 18 anni, capelli castano scuro, occhi marroni, ed è alta 172 cm. Frequenta il liceo linguistico, ama la musica, la lettura e il cinema. Come sua mamma, è una grande appassionata di sport, e ha già un fidanzato, William. Il suo sogno nel cassetto? Diventare un’attrice, e questa vittoria è già un primo passo in quella direzione.

“Posso solo dire grazie” ha scritto la ragazza in un post Instagram dopo l’evento. “Sono super emozionata e ancora non credo ai miei occhi, è stata la mia prima esperienza e devo dire che è stato davvero incredibile. Oltre tutto mi sono veramente divertita e ho conosciuto delle ragazze davvero speciali. Il ringraziamento più grande va al team di Miss Italia che mi ha subito fatto ambientare e sentire a casa, ancora grazie”.

Non è mancata poi la dolce dedica alla sua famiglia e ai fratellini: “Questa mia vittoria la dedico alla mia famiglia e ai miei fratelli che per me sono tutto, vi amo”.