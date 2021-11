Gucci Love Parade, che vi siete persi! (Come Miley che flirta con Damiano)

Gucci Love Parade, la sfilata evento lungo la Hollywood Boulevard per festeggiare i 100 anni della maison. Ospiti pazzeschi, 100 fra modelle e modelli e abiti incredibili hanno reso la serata, che si è svolta il 2 novembre, anche in diretta streaming, qualcosa di memorabile.

Gucci Love Parade: le star di Hollywood con outfit strepitosi

Accanto a Gwyneth Paltrow, elegantissima in un abito Gucci vintage by Tom Ford del 1996, che ha sfiorato l’attuale fidanzata del suo ex Chris Martin, la stupenda Dakota Johnson (figlia d’arte di Melanie Griffith e Don Johnson) anche lei avvolta da un abito Gucci spettacolare, piumato e aperto sul davanti, che come la moda vuole deve essere nudo o al massimo, come nel suo caso, illuminato da preziosi dettagli.

Gucci Love Parade: i Maneskin e Miley Cyrus (che flirta con Damiano)

Tra i primi ad arrivare, anche i Maneskin, ormai sempre più lanciati nello show-biz a stelle e strisce ( dopo l’ospitata da Jimmy Fallon chi li ferma più?), pazzeschi nei loro outfit vintage rigorosamente Gucci. Bloccati sul percorso da una incontenibile Miley Cyrus che si è letteralmente lanciata su di loro. O meglio, su Damiano. Scatenando i flash dei fotografi

Gucci Love Parade: il progetto di Alessandro Michele

Alessandro Michele, direttore creativo Gucci, ha scelto di mettere in risalto il connubio tra creatività e cultura a Los Angeles, che si prepara alla rinascita dopo la pandemia. Nell’ambito del programma Gucci Changemakers promosso da Gucci Equilibrium, infatti, la maison offrirà un contributo sostanziale alle comunità di Los Angeles e Hollywood con una donazione volta a supportare soprattutto le persone senza fissa dimora e la salute mentale.

“Hollywood è, in fondo, un tempio greco abitato da divinità pagane”, ha spiegato proprio Michele, che ricorda fin da bambino i racconti sul cinema di sua madre, assistente di una casa di produzione.

Gucci Love Parade: sfilano anche gli attori

A sfilare, anche l’attore Jared Leto, testimonial Gucci (e interprete tra l’altro del film di Ridley Scott House of Gucci) e l’ex bambino prodigio Macaulay Culkin.