Fonte: IPA Francesco Gabbani

Francesco Gabbani è stato uno dei protagonisti di Sanremo 2025. Due volte ospite da Mara Venier, sia nello speciale post Ariston che nello studio Rai classico. In questo secondo appuntamento ha avuto anche modo di parlare un po’ di sé e del suo privato. Inevitabile, dunque, citare la “grande fortuna della sua vita”, la fidanzata Giulia Settembrini.

Chi è Giulia Settembrini

Dal 2019 Giulia Settembrini è la compagna di Francesco Gabbani. Un grande amore, il loro, vissuto tanto al di fuori dei riflettori. Nonostante facciano entrambi parte del mondo dello spettacolo, infatti, preferiscono tutelare questa storia il più possibile.

Una netta differenza d’età tra i due, pari a ben dieci anni. Lui ne ha infatti 42 e lei 32. Sappiamo che è originaria di Saronno ed è laureata in Scienze Umanistiche per la Comunicazione. Dopo aver concluso gli studi a Milano nel 2014, ha iniziato a lavorare nel mondo dell’audiovisivo. I primi passi li ha mossi come assistente alla regia.

Attualmente è invece molto impegnata nel processo creativo del suo fidanzato. Lavora infatti fianco a fianco con Gabbani alla realizzazione dei suoi brani. Basti pensare che c’è anche la sua mano in Viceversa, che ha visto il cantante arrivare al secondo posto al Festival di Sanremo 2021.

La storia d’amore

Il loro primo incontro è avvenuto nel 2019 a Pizzo Calabro. Il tutto durante un progetto lavorativo che vedeva Giulia Settembrini in qualità di regista. Un rapporto sbocciato in una fase non particolarmente positiva per Gabbani. Veniva fuori, infatti, da una storia importante con la tatuatrice Dalila Iardella.

A Mara Venier ha raccontato come non ci sia una netta volontà dietro il non parlare del proprio privato. Sia lui che Giulia semplicemente non sono portati per una ostentata pubblicizzazione del loro amore. Inoltre non vorrebbe ritrovarsi a sentir parlare di sé per il gossip invece che per la musica.

Cos’è cambiato, dunque, adesso? “Con Giulia il rapporto è ormai così naturale e bello che normalmente viene fuori. Fa parte della mia vita e lavoriamo anche insieme. È dunque normale che venga fuori il privato”.

Una famiglia

Tutto sembrava nero dopo la fine dell’amore con Iardella. Una storia tormentata: “Dopo quattro anni di convivenza, ora mi torna difficile pensare alla mia vita senza Dalila al mio fianco”. Aveva spiegato in passato come l’addio fosse stato sfiorato più volte, per poi concretizzarsi.

Nessuno l’avrebbe potuto sopportare come faceva lei, ripeteva la donna, ma poi è giunta Giulia. Oggi c’è il sogno di una famiglia, con Gabbani che a Gente aveva parlato di “cantiere aperto”. Il tema è rimasto poi sopito, anche perché si tratta di un argomento molto delicato. C’è però chiaramente tutta la voglia di provare a diventare genitori.

“Non è ancora giunto un figlio ma è una cosa alla quale penso e spero che prima o poi possa succeere. È qualcosa che sta nel senso della nostra esistenza, nella natura delle cose, quindi mi auguro avvenga”.