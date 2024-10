Giulia Salemi ha deciso di raccontare apertamente sui social la difficoltà che sente nel camminare per le strade di Milano, dove non si sente più sicura

Giulia Salemi, famosa influencer ed ex gieffina, ha utilizzato i suoi canali social per lanciare una denuncia sulla situazione di Milano, nel campo della sicurezza. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, infatti, ha condiviso su Instagram una storia, mentre stava camminando per le vie del capoluogo lombardo e ha rivelato di provare molta paura e di non sentirsi sicura.

Giulia Salemi, quindi, ha voluto far sentire la sua voce, raccontando le sensazioni provate in una semplice passeggiata serale nelle strade milanesi.

Giulia Salemi, la paura per le strade di Milano

Giulia Salemi è in attesa del suo primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello. L’influencer ha svelato a Verissimo di essere in attesa di un maschietto, ma che la coppia non ha ancora deciso il nome che daranno al nascituro. L’ex gieffina ha anche sfilato sul red carpet dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia con un look total white, che esaltava le sue bellissime forme, dovute alla gravidanza.

Di recente, però, Giulia Salemi ha voluto utilizzare la sua notorietà social per denunciare un fatto che le sta particolarmente a cuore. L’influencer, infatti, ha svelato di sentirsi poco sicura mentre cammina per le strade di Milano, dove vede, secondo lei, solo persone poco raccomandabili. L’ex gieffina ha raccontato dettagliatamente quello che prova a camminare da sola e le precauzioni che si vede costretta a prendere: “Sono veramente stanca di vivere in una città così poco sicura, vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile, vedo solo persone che veramente potrebbero essere potenziali scippatori, stupratori, che mi fissano, mi fanno proprio, sapete quello sguardo, quello fastidioso, quindi devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta, nascondere il telefono in tasca, non posso essere libera neanche di portare giù il cane”.

Nel suo sfogo social, Giulia Salemi si è lasciata andare alla polemica per la gestione della città: “Bella Milano, poi per quello che costa, bella e sicura, no ma pensiamo ad aumentare l’area C e ad aumentare le strisce pedonali”, chiudendo il discorso con una dura confessione. L’ex gieffina, infatti, ha svelato che, ogni giorno, ormai, ha paura a uscire da sola per le strade di Milano: “Veramente, sono propria stufa di avere paura. Io da donna ho paura, ogni giorno della mia vita io ho paura di uscire da sola”.

Le denunce vip sulla sicurezza milanese

Giulia Salemi ha voluto raccontare sui social le sue sensazioni negative provate in una semplice passeggiata per le vie di Milano. La ragazza, già in passato, era intervenuta sulla questione, sempre attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, denunciando la situazione critica in campo di sicurezza nel capoluogo lombardo. Ma anche altri personaggi noti avevano raccontato le stesse sensazioni dell’ex gieffina.

Carlo Verdone aveva svelato di aver subito un’aggressione nella stazione di Milano e anche Elenoire Casalegno aveva raccontato, in precedenza, di essere stata inseguita in centro a Milano, addirittura in orario mattutino. Come lei anche Flavio Briatore era stato derubato in pieno centro e aveva parlato di una città davvero pericolosa.