Giulia De Lellis in rosso per il compleanno: il look e la dedica di Tony Effe

Compleanno in grande stile per Giulia De Lellis: l'influencer romana ha festeggiato i suoi ventinove anni con famiglia e amici, raggiungendo un importante traguardo lavorativo. E il look? Fiammante

Ventinove sono le candeline che Giulia De Lellis ha dovuto spegnere al di sopra della sua torta di compleanno: il 15 gennaio è stata una giornata decisamente speciale per l’Influencer romana che non solo ha compiuto gli anni, circondata dal tepore che solo l’amore delle persone care e dei fan più affezionati sa irradiare, ma ha persino raggiunto un importante traguardo lavorativo. Con quale outfit ha festeggiato degnamente la bellissima giornata? Vediamolo.

Giulia De Lellis ha festeggiato il compleanno in total-red: focus sul look

Il via ai festeggiamenti per il compleanno di Giulia De Lellis è, con ogni probabilità, coinciso con le prime ore del 15 gennaio: come documentato fedelmente dalle storie postate su Instagram dalla neo-ventinovenne, il primo scatto del giorno risale al mattino quando – ancora in pigiama – sorpresa da inattesi, dolci pensieri da parte dei suoi affetti, si intravedeva sullo sfondo un enorme mazzo di rose rosse. Chi sarà il prode cavaliere ad averglielo regalato? Non ci sono dubbi: la colpa è tutta di Tony Effe, che nel corso della giornata le ha persino fatto una dedica speciale.

E qui il colpo di scena: la location ad ospitare la “festa di compleanno” di Giulia è stata Sephora. Ebbene sì, è caduto proprio nella medesima data l’atteso lancio del suo beauty brand – Audrer – in uno degli store romani della catena di bellezza. Forse, dopo tanta dedizione, il regalo più gradito. O forse no. La serata si è infatti conclusa con i veri festeggiamenti, in compagnia di amici e familiari.

Nemmeno per affrontare il compleanno a lavoro Giulia de Lellis ha saputo rinunciare allo stile inconfondibile che da sempre la contraddistingue: l’imprenditrice ha abilmente miscelato originalità ed eleganza, optando per un look total-red che la illuminava da capo a piedi.

A costituire la mise in oggetto era un maxi blazer indossato a mo’ di abito, un modello dotato di abbottonatura doppiopetto e maniche (ovviamente) a palloncino. Ed ecco poi al di sotto spiccare un paio di collant in tinta unita sempre rossi, elemento fondamentale nel ricreare il ricercato effetto monocromatico tanto in voga. Mini bag Chanel, rossetto color ciliegia e onde tra i capelli et voilà: la mise da perfetta birthday girl è stata servita.

La dolce dedica di Tony Effe a Giulia De Lellis: è decisamente amore

Non l’ha lasciata sola, però, Tony Effe il quale ha scelto di scortare la sua Giulietta persino all’evento lavorativo: il rapper sui social ha postato una foto che ritraeva la fidanzata accanto ai rossetti della collezione del marchio, con tanto di didascalia a seguire che citava “La mia ragione di vita”, rigorosamente accompagnata da due emoji a forma di cuore.

Non c’è più alcun dubbio, oramai: tra loro è un grande amore. Il romantico gesto ha seguito il clamoroso bacio che i due si sono scambiati presso il concerto di Capodanno di Roma, a conferma che la coppia (dopo aver ufficializzato la storia lo scorso settembre) ha tutte le intenzioni di vivere la relazione alla luce del sole. Piuttosto eloquente poi, ammettiamolo, il solitario da 2,5 carati che il cantante ha regalato a Giulia De Lellis per Natale.

“Non parlo del nostro rapporto ma semplicemente perché lo stiamo tenendo per noi, perché c’è da viversi e basta. Di Nicolò mi piace che è fatto al contrario. Poi è talmente tante cose che uno non si aspetta e mi piace il fatto che le so solo io. Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Non avevo mai incontrato una persona che si coprisse così tanto e si facesse scoprire allo stesso tempo da pochi. Quindi è bella questa cosa di lui” sono state le dolci parole di lei. Vedremo Giulia De Lellis e Tony Effe a Sanremo insieme? Sicuramente ci sono tutti i presupposti perché la risposta sia affermativa.