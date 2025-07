Giulia De Lellis ad Atene con Tom Ford Beauty ha ridefinito i codici dell'abbigliamento premaman: il look bon ton in bianco e nero

Superate le prime ritrosie ad annunciarlo, oramai tutto il mondo ne è a conoscenza (soprattutto per merito di giornali un filo troppo invadenti): Giulia De Lellis è incinta, ma nulla è cambiato. L’influencer romana non ha affatto perso il suo tocco fashion, e così nemmeno il vorticoso ritmo lavorativo che da sempre documenta puntualmente sui social. Questo preludio d’estate per lei è un sogno ad occhi aperti – almeno apparentemente – tra una incredibile meta di piacere ed una di dovere: dopo Forte dei Marmi è infatti volata in Grecia, per prendere parte ad un esclusivo evento targato Tom Ford. Come se la sarà cavata in argomento di look? Egregiamente come al solito, ma questo è scontato.

Giulia De Lellis ad Atene ridefinisce i codici dell’abbigliamento premaman: il look

Giulia De Lellis pare essere incapace di fermarsi anche solo per un attimo: dopo aver trascorso qualche giorno in Toscana con Guerlain, è stata invitata ad Atene per un importante evento organizzato in onore del lancio della nuova collezione Tom Ford Beauty. Ovviamente ogni minima scusa è buona per alimentare il moto del gossip, e va da sé come i primi momenti di soggiorno in solitaria nella capitale greca siano stati avvolti da fitto alone di mistero.

Ignorando bellamente il tutto, per calcare il red carpet allestito presso una esclusiva location sul mare la proprietaria di Audrer si è affidata come al solito al suo buon gusto e, chiaramente, alla maison del celebre stilista americano: tra glamour e bon-ton, l’insolito look premaman verteva infatti su di un mini dress con linea ad “A”, in bianco e nero, proprio come gli odierni dettami della moda suggeriscono.

A renderlo particolare era un caratteristico scollo all’americana, impreziosito da un grazioso fiocchetto in velluto al centro in richiamo alla elegante bordatura a percorrere la silhouette dell’abito da cocktail.

La gonna sopra al ginocchio avvolgeva il pancione con estrema raffinatezza, ed è forse dovuto a questo il grande interesse suscitato nelle mamme del futuro. Ebbene, ci duole darvi cattive notizie: sul sito ufficiale di Tom Ford il capo risulta disponibile all’acquisto, ma per la modica cifra di 2.980 euro.

Completavano il look un paio di mules in vernice nera con comodo tacco a zeppa – per fortuna – e alcuni gioielli dorati. Il beauty look era coerentemente improntato alla sofisticatezza: capelli raccolti nella perfetta acconciatura anti-caldo, uno chignon basso e tirato con ciocche laterali dall’effetto bagnato che scendevano con grazia sui lati del viso, mentre il make-up appariva leggero e luminoso, con un effetto rugiada.

Giulia De Lellis ad Atene riceve un misterioso mazzo di rose rosse: c’entra Tony Effe?

Negli ultimi tempi si è a lungo parlato di una presunta crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe: crisi che sembrerebbe essere stata smentita se non dai diretti interessati, dai loro gesti.

Mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser erano intenti a festeggiare il loro primo anniversario di matrimonio, l’Influencer ad Atene è stata immortalata accanto ad un enorme mazzo di rose rosse (scorrere il carosello soprastante per prenderne visione). Il mittente? Misterioso.

A sciogliere la matassa ci ha pensato Deianira Marzano, arcinota esperta di gossip: “Quel regalo potrebbe essere proprio di Tony. Il 30 giugno, giorno dell’anniversario di Cecilia e Ignazio, è anche la data in cui Tony e Giulia si sono incontrati per la prima volta, come racconta lui stesso nel suo libro” ha dichiarato su Instagram.

Una data, in effetti, che per i due ha segnato l’inizio di tutto. Proprio quel giorno, un anno fa, era scattata tra loro la scintilla che di lì a poco avrebbe acceso un legame destinato a diventare rapidamente sempre più profondo. Nel frattempo, però, gli innamorati non proferiscono parola. Crisi o non crisi? Questo è il dilemma.